Ehemaliger Mitarbeiter verklagt Sony und Bungie – Wirft ihnen vor, sie haben seinen Ruf zerstört

Bungie war in den vergangenen Jahren mehrfach von Rückschlägen und größeren Entlassungswellen betroffen, mit denen das Unternehmen vor allem die Effizienz des Studios habe steigern wollen. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Sony erklärt, warum Bungie mit Entlassungen getroffen wurde

Des Weiteren sollen Gründungsmitglieder in Gruppensitzungen häufig sexistische und rassistische Bemerkungen gemacht haben. Er selbst leugnet dabei seine Beteiligung an diesem Verhalten, vielmehr habe er sogar Mitarbeiter zurechtgewiesen. Diese seien ihm nach jedoch nicht bestraft worden.

In der Klageschrift teilt Barrett zudem verschiedene Erfahrungen, die er in der Zeit bei Bungie erlebt habe. So soll es eine hochrangige Führungskraft gegeben haben, die „sexuell anzügliches Material, einschließlich unzüchtiger Fotos, Texte über sein Sexualleben (einschließlich grafischer Beschreibungen bestimmter sexueller Handlungen) und Texte über das Aussehen von Frauen, die für Bungie arbeiten“ verschickt habe.

Als der neue Extraction-Shooter „Marathon“ von Bungie angekündigt wurde, sollte Barrett die Rolle des Game-Directors, also des Chefs des Spiels, einnehmen und die Prozesse in der Entwicklung leiten. Später wurde jedoch bekannt, dass seine Stelle dann durch Joe Ziegler ersetzt wurde.

