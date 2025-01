Destiny 2 macht euren Hüter zum Stormtrooper aus Star Wars und selbst die geizigsten Spieler wollen plötzlich Geld ausgeben

Destiny 2 hat mit seinem kürzlich erschienen Livestream kommende Inhalte für Episode: Ketzerei angekündigt und einer von ihnen ist eine Kollaboration mit Star Wars. Was ihr erwarten könnt und wie die Community diese empfindet, seht ihr hier.

Welche Kollaboration erwartet Destiny 2? Bungie hat eine neue Kollaboration auf die Beine gestellt, mit der Marke „Star Wars“. Die Macht weilt eben nicht nur in den Hütern, sondern auch den Jedis und Siths. Mit dem Release von Episode: Ketzerei werden Fans die Möglichkeit haben, über das Everversum Skins, Emotes, Finisher sowie weitere kosmetische Inhalte für Echtgeld zu erwerben.

Bei den Skins handelt es sich um Stormtrooper aus dem Universum der Lichtschwerter. Je nachdem, für welches Ornament-Set ihr euch entscheidet, erhaltet ihr folgende Rüstungen:

Jäger – Deathtrooper

Warlock – Alternative Variante von der Royal Guard

Titanen – Stormtrooper

Kollaborationen werden von der Community oft nicht gern gesehen, da Fans glauben, Bungie würde deshalb Ressourcen für wichtigere Dinge im Spiel wie Modi einsparen. In diesem Fall jedoch können es die Hüter kaum erwarten.

Eine Kollaboration, die zu Destiny 2 passt

Was sagen Fans zum Crossover? Sie finden auf Reddit die Wahl der Kollaboration perfekt und die Umsetzung zudem noch gelungen. Viele können es deshalb kaum erwarten, ihre Hüter in die ikonischen Trooper der weiten Galaxis zu hüllen. Folgende Kommentare lassen sich vernehmen:

„Ich habe mir angewöhnt, nie mehr Geld für Videospiele auszugeben, aber ich spüre jetzt schon, wie das Geld dafür mein Portemonnaie verlässt.“ – porridge_in_my_bum

„Buchstäblich dasselbe. Ich kaufe dieses ganze Collab-Set, idfc“ – Vivid_Plantain_6050

„Auch die Hülle des Todessterns sieht krank aus“ – bootlegportalfluid

„Jäger bekommen Death Trooper? Nimm jetzt einfach mein Geld, Bungo“ – CMDRLtCanadianJesus

Welche Kollaborationen hatte Destiny 2 schon? Vor Star Wars hatte der Loot-Shooter noch Crossover mit:

The Witcher

Fortnite

Street Fighter

Doki Doki

Ghostbusters

Mass Effect

Assassin’s Creed

Gab es auch Kritik an Kollaborationen? Destiny 2 ist ein eher ernstes Spiel in seiner eigenen Spielwelt. Während Kollaborationen dafür sorgen, dass Spieler zurückkehren und den Loot-Shooter finanzieren, stehen solche Aktionen immer wieder in der Kritik.

Bei den Kollaborationen wird dabei unterschieden, welche sich gut in das Universum integrieren lassen und welche fehl am Platz sind. Star Wars bietet hier mit The Witcher und Mass Effect eine Ausnahme, da solche Elemente durch das Eisenbanner und dem futuristischen Look schon vorhanden sind.

Ghostbusters oder Street Fighter hingegen stören das Gefühl der Immersion, da sie deplatziert wirken und sich durch ihr aussehen nicht gut integrieren lassen. Bislang sieht die Stimmung bei Star Wars jedoch gut aus und Fans können sich auf viele futuristische Schmuckstücke freuen. Was haltet ihr von den Ornamenten? Lasst uns eure Meinung dazu in den Kommentaren erfahren. Mehr zu Destiny 2 findet ihr hier: Destiny 2 bringt einer der legendärsten Shader zurück – So bekommt ihr ihn