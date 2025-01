Destiny 2 bringt einer der legendärsten Shader zurück – So bekommt ihr ihn

Destiny 2 bringt euch mit dem Event „Vergangenheit ist Prolog“ die Möglichkeit, verschiedene Goodies zu sichern, bevor die letzte Episode ausgerollt wird. Neben dem bekannten Loot aus Waffen und Mementos gibt es aber einen Shader, der aus den Belohnungen besonders hervorsticht – Geschwätzweiß.

Was ist das für ein Event? Es handelt sich dabei um ein kleines Event mit dem Namen „Vergangenheit ist Prolog“. Ähnlich wie das temporäre Event „Rivens Wünsche“ könnt ihr jetzt die Bento-Tokens verdienen, damit ihr euch beim Vagabunden, dem derzeitigen Event-Händler, Waffen, Mementos, Materialien und eben den Shader „Geschwätzweiß“ sichern könnt.

Insgesamt lassen sich nur 8 Bento-Tokens verdienen und wenn alle ausgegeben sind, könnt ihr nichts mehr kaufen – wählt also mit bedacht, was ihr kaufen wollt. Rückgabe ist beim Vagabunden nämlich ausgeschlossen.

Seid ihr aber ein langjähriger Spieler und habt alle Aktivitäten abgegrast, interessiert euch wahrscheinlich nur der Shader aus dem Katalog. Wie ihr den bekommt und das so schnell es geht, zeigen wir euch jetzt.

So bekommt ihr schnell den Shader aus Destiny 1

Was muss ich für den Shader tun? Um Geschwätzweiß zu erhalten, müsst ihr insgesamt 5 Bento-Tokens beim Vagabunden eingelöst haben. Die Bento-Tokens sind aber an Quests gebunden, die ihr zuerst abschließen müsst. Diese bekommt ihr beim Vagabunden. Folgende sind bekannt:

So entstehen Legenden Erledige die finalen Begegnungen in einem beliebigen Raid oder Dungeon. Raids gewähren Bonus-Fortschritt. Belohnung: 2x Bento-Token

Kriegerische Andenken Erziele Todesstöße mit Dienstvergehen, Dürresammler, Boshafte Berührung, Wispern des Wurms, Xenophage oder Arbalest. Belohnung: 1x Bento-Token

Eine fragwürdige Bento-Box Erhalte fragwürdigen Sellerie von besiegten Zielen im Gambit und sammle Jahrhunderteier von besiegten Kämpfern auf dem Mond. Belohnung: 1x Bento-Token

Albtraum-Mittagessen Schließe Aktivitäten auf dem Mond ab. Für den Abschluss von Albtraumjagden gibt es Bonus-Fortschritt. Belohnung: 1x Bento-Token



Danach müsst ihr bis zum 24. Januar warten, bis Xur im Turm auftaucht. Schließt einen beliebigen Bento-Auftrag von ihm ab und erhaltet so den Shader. Beachtet, dass ihr von Xur weitere Bento-Aufgaben erhalten könnt, um weitere Bento-Token zu erhalten – vergisst diese nicht.

So sieht der Shader aus (rechter Hüter)

Wie schließe ich das Event schnell ab? Wer keine Zeit verlieren möchte, sollte Quests kombinieren, um Fortschritt für mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erhalten. Ihr solltet also die Dürrensammler oder Dienstvergehen stets ausgerüstet haben.

Danach könnt ihr über d2checkpoint.com oder in der Community von Destiny 2 euch einen schnellen Checkpoint, für Dûl Incaru, den Endboss aus dem Dungeon „Zerbrochener Thron“ abholen und mit der Wardcliff-Spule in wenigen Minuten abschließen.

Zu guter Letzt gibt es noch Gambit und die Aktivitäten vom Mond. Bei Gambit müsst ihr euch leider durchquälen, da gibt es keine Abkürzung. Für den Mond empfehlen wir euch Albtraumjagden, die gehen schnell und wenn ihr noch Freunde in der Truppe habt, könnt ihr das entspannt nebenbei erledigen.

Wie lang hab ich Zeit? Bungie lässt das Event über 2 Wochen laufen – also so lange, bis Episode: Ketzerei am 04. Februar startet. Da Xur sich bald blicken lässt, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür, die Aufgaben noch schnell am Wochenende zu erledigen.

Warum ist der Shader so besonders? Geschwätzweiß ist ein legendärer Shader aus Destiny 1. Vor allem Veteranen kennen ihn noch, da dieser nur über den Raid der Gläsernen Kammer verdient werden konnte. Er war an das RNG gebunden und benötigte oft mehrere Abschlüsse von Atheon, bevor ihr diesen euer eigenen nennen durftet.

Das Besondere an ihm ist seine Farbe, denn der Shader taucht euren Hüter in ein klares weiß ohne störende oder andersfarbige Akzente. Wer also gerne modebewusst in Destiny 2 unterwegs ist, sollte sich den Shader holen, denn man weiß nicht, wann und ob dieser zurückkehren könnte. Mehr zu Destiny 2 findet ihr hier: Destiny 2 bringt neuen Dungeon – Fans vermuten, ihr kehrt auf einen Planeten zurück, den ihr vor 3 Jahren verlassen habt