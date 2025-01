Nach The Final Shape änderte Bungie für Destiny 2, wie neue Inhalte aussehen. Statt eines großen DLCs gibt es kleinere Episoden, die wie längere Seasons funktionieren. Für die nächste Episode Ketzerei ändert man aber erneut, wie die Inhalte veröffentlicht werden.

Was hat es mit den Episoden auf sich? Nach dem großen DLC 2024, The Final Shape, setzt Bungie bei Destiny 2 nicht mehr auf große Add-ons, sondern auf Episoden. Das sind längere Seasons, die in Akte unterteilt sind. Sie fungieren als Epilog, der nicht nur neue Story-Inhalte bereithält, sondern auch Aktivitäten.

In der Episode: Wiedergänger hat man alle Story-Inhalte eines Aktes direkt zum Release veröffentlicht, statt sie wöchentlich zu bringen. Für die kommende Episode will man die Struktur aber wieder anpassen und einen Hybrid-Ansatz probieren.

Destiny 2 setzt mit der kommenden Episode auf eine Hybrid-Struktur

Was ändert sich? In einem neuen Blogpost auf der Bungie-Website wurde die neue Content-Release-Strategie für die kommende Season angekündigt. Statt alles direkt zum Start eines Aktes zu veröffentlichen, will man jetzt auf eine Hybrid-Struktur setzen.

Man will eine Balance zwischen alles am ersten Tag eines Aktes heraushauen im Vergleich zu sinnvollen Gründen, sich im Laufe der Episode einzuloggen . Die Mehrheit der Aktivitäten möchte man immer noch am Release eines Aktes bringen, diese Inhalte aber mit der wöchentlichen Story weiterentwickeln.

Jede Woche soll es zusätzlich eine saisonale Herausforderung geben, für die man eine saisonale Waffe bekommt. Statt alle Waffen einer Episode direkt zu veröffentlichen, wird die Hälfte der episodischen Waffen mit Akt 2 veröffentlicht.

Auch die Länge der Akte soll nicht mehr fest 5 bis 6 Wochen dauern. Akt 2 soll laut dem Blog-Post beispielsweise 3 Wochen gehen.

Wann erscheint Episode: Ketzerei? Episode: Ketzerei soll am 4. Februar 2025 erscheinen. Wie die vorherigen Episoden soll es diesmal wieder 3 Akte geben. Da man mit der Länge der Akte variieren möchte, ist unklar, in welchem Zyklus die erscheinen werden.

Was sagt ihr dazu? Findet ihr diese Änderung gut oder interessiert euch die Struktur der Episoden gar nicht? Schreibt es uns in die Kommentare.