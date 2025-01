Destiny 2 hat ein neues Endgame und es hat nichts mit Raids oder Dungeons zu tun

Wenn es um das Endgame geht, dann treffen sich Hüter in Destiny 2 entweder in Raids, Dungeons oder auch den Prüfungen von Osiris. All diese Aktivitäten sind jedoch schon ausgelutscht. Damit den Spielern nicht langweilig ist, haben sie sich ein neues Endgame ausgedacht.

Um welches Endgame geht es? In Destiny 2 gibt es seit dem Release der Exo-Mission „Sturz des Kells“ eine besondere Orgel des Hohns. In eurem ersten Durchgang wird sie noch unvollständig sein, doch ihr könnt sie reparieren. Normalerweise müsst ihr die Orgel dazu nutzen, um Melodien zu spielen, die euch entweder neue Perks auf der Exo „Reißzahn des Schlächters“ freischalten oder sogar einen geheimen Boss aktivieren kann – Easter Eggs gibt es zudem auch.

Einige Hüter nutzen jedoch die Orgel für etwas ganz anderes. Sie versuchen, Songs aus der realen Welt auf dieser zu spielen und obwohl es sich hier nicht um ein echtes Instrument handelt, können die Ergebnisse beeindrucken.

Bekannte Songs in düsteren Tönen

Der Reddit-User „VibraniumFarmer420“ hat es vorgemacht und den Song „Clocks“ von Coldplay gespielt. Mit seinem Scoutgewehr schoss er nacheinander auf die passenden Tasten und erzeugte so die Grundmelodie des Songs. Wie gut sein Versuch klang, könnt ihr anhand seines Videos bewerten:

Damit das Cover noch realistischer klingt, hat er Töne anderer Schusswaffen wie die der Chaperone und sogar eine Arkus-Fähigkeit des Titanen kombiniert. Die Orgel besitzt von Natur aus einen eher düsteren Ton, doch wen man genau hinhört, lässt sich der Song definitiv zuordnen.

Was sagen Fans zur Orgel? Sie feiern das neue Feature aus der Exo-Mission und meinen sogar, das sei das Beste aus der gesamten Episode. Folgende Stimmen lassen sich aus den Kommentaren des Threads vernehmen:

„Das Beste aus der gesamten Season ist die Orgel, ehrlich.“ – 0rganicMach1ne

„Als einer der fünf Verlierer auf der Welt, die zugeben, dass sie Coldplay mögen, ist das wirklich klasse.“ – friedandprejudice

„Wirklich großartig. Ich liebe es, wie viel kreatives Futter die Orgel dieser Community gegeben hat. Ihr seid alle verdammte Biester. Lasst euch weiterhin coolen Scheiß einfallen und kreiert, bitte! Ich bin auch sehr gespannt auf die Coldplay-Version. Phänomenal, OP, einfach phänomenal!“ – uselesswasteofbreath

Neben den erstaunten Reaktionen gibt es aber auf YouTube auch weitere Covers, die Hüter auf die Beine gestellt haben. Laut dem Reddit-User VibraniumFarmer420 hat er schon viele Stunden an dem Instrument verbracht und einige Ideen, die er verwirklichen will. Man könnte also meinen, dass Hüter ein neues Endgame gefunden haben.

Habt ihr auch schon an der Orgel die eine oder andere Melodie spielen können? Lasst uns eure Erfahrungen dazu in den Kommentaren erfahren. Mehr zu Destiny 2 findet ihr hier auf MeinMMO: Destiny 2 sollte das Feature kriegen, das sich viele seit 2014 wünschen – Aber es wurde nichts draus