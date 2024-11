5 der größten Mysterien aus Destiny 1 & 2 und ihre Antworten dazu

Wer Destiny 1 & 2 gezockt hat, wird sich sicher die eine oder andere Frage bezüglich Hüter, den Reisenden sowie der Dunkelheit gestellt haben. Wir haben die größten Mysterien vom Looter-Shooter gesammelt und beantworten sie euch hier.

Was sind das für Mysterien? Es handelt sich hierbei um Fragen, die man sich im Laufe der Zeit während der Arbeit als Hüter mal gestellt hat. In unserer Liste findet ihr 5 Fragen und ihre Antworten dazu. Wir haben tief in der Lore gegraben, um euch eine Antwort liefern zu können. Seid ihr also interessiert, lest gern weiter.

Wie werden Hüter wiederbelebt?

Nicht jeder Hüter hat einen perfekten Körper vor seiner Wiederbelebung. Manche sind uralt, besitzen kein organisches Material mehr und sind nur noch Knochen, doch wie schafft es ein Geist, einen Skeletthaufen mit Muskeln, Haut, Haaren und funktionierenden Organen auszustatten? Dazu liefert uns das Lore-Buch: Constellations (via ishtar-collective.net) die Antwort.

In diesem steht: „Ich gehe in die Hocke und beobachte, wie sie über den jahrealten Überresten einer Person schwebt, die kaum noch als etwas zu erkennen ist, das einmal gelebt hat. Der Geist schwebt nervös über dem Körper und tastet ihn dann mit blassem Licht ab. Vor meinen Augen wächst Fleisch über die alten Knochen, und zerfledderte Fetzen fügen sich zusammen. Die Person, eine Frau, keucht und setzt sich auf.“

Im Grunde wird mit der Kraft des Lichts vom Reisenden das Wachstum und die Regeneration der Zellen erzeugt und Muskelmasse sowie organisches Material gebildet. Bei Exos ist der Prozess wahrscheinlich viel leichter, da, sollte die Hülle nicht beschädigt sein, die Maschine einfach anspringt.

