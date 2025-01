Die neue Episode von Destiny 2 bringt euch zurück in das Raumschiff, in dem ihr vor 10 Jahren so viel Spaß wie später nie wieder hattet

Destiny 2 hat seine neue Episode: Ketzerei im Livestream angekündigt. Es erwartet euch ein sentimentaler Nostalgietrip, coole Waffen und den Abschluss der Episoden.

Was sind die wichtigsten Infos aus dem Stream? Am 28. Januar 2025 veranstaltete Bungie den ersten Stream für die Episode: Ketzerei. In dieser wird das letzte Kapitel der Echos fortgeführt und dann abgeschlossen. Neben der Thematik wurden auch Inhalte vorgestellt. Das sind die wichtigsten:

Rückkehr auf das Grabschiff in Form einer saisonalen Aktivität

Oryx kehrt zurück (Feind oder NPC ist unklar)

Neue Rüstungssets für die Prüfungen von Osiris, Saisonales und mehr

Ein neues Waffenset für die Season

Waffenbaupläne für Knarren aus dem Raid „Gläserne Kammer“ sollen erscheinen

Zwei neue Exo-Waffen Die MP „Barrow-Dyad“ Das Spurgewehr „Lodestar“

Ein neuer Arkus-Aspekt für Warlock und Titan, sowie ein Leere-Aspekt für den Jäger

Fans dürfen zur Season die Kraft der Besessenen führen, um den Kampf zu gewinnen

Kooperation mit Star Wars und Destiny 2

Vor allem die Rückkehr des Grabschiffs sowie die von Oryx könnte ein Großteil der Community interessieren.

Destiny 1: The Taken King war einer der beliebtesten DLCs in der gesamten Destiny-Geschichte und Veteranen haben darin Stunden auf der Patrouille verbracht, um Quests abzuschließen und die Stimmung zu genießen. Am 04. Februar ist es aber dann so weit, denn dann erscheint die neue Episode offiziell.

Das Grabschiff und ein alter Feind kehrt zurück

Was erwartet einen auf dem Grabschiff? Das Grabschiff hat sich nach all den Jahren im Orbit des Saturns verändert. Da das Schiff organisch ist, zerfällt es langsam in seine Einzelteile wie eine Ruine. Dorthin müsst ihr aber für die Story zurückkehren, denn einer der Gräuel hat das letzte Echo des Reisenden schnappen können und plant deshalb Übles.

Bungie bringt hier aber nicht die Patrouillenzone zurück, damit ihr Aufträge abschließen könnt. Nein, ihr erhaltet Zugang zum Grabschiff durch die neue saisonale Aktivität „Der Nether“. Dieser lässt euch durch neue und alte Areale des Schiffs reisen, damit ihr die Gräuel sabotiert.

So sieht das offizielle Key-Art von Heresy aus

Oryx soll zudem in irgendeiner Form zurückkehren – wie, ist noch unklar. Möglich wäre, dass das Echo seine Seele zurückbringen konnte. Welche Rolle Oryx in der Story spielt ist ebenso fraglich, wir gehen aber davon aus, dass der Schar-Gott ein NPC sein wird. Die Wiederbelebung geht gegen die Schwertlogik der Schar und somit könnte Oryx nicht gerade erfreut darüber sein.

Bungie hat zudem verändert, wie ihr die Story erleben könnt. Ihr müsst also nicht erneut zum Holoprojektor der H.E.L.M reisen, um die Dialoge der Story zu erleben. Die Entwickler haben sich darum bemüht, eine immersive Storyerzählung zu bieten.

Wahrscheinlich erhalten Fans dann von Sloane, Eris oder dem Vagabunden Nachrichten durch Hologramme, die der Geist während einer Mission projizieren kann.

Coole Waffen und Exos

Welche Waffen soll es geben? Was Waffen anbelangt, so haben Fans genug zu grinden. Ein neues Set passend zum saisonalen Thema soll mit neuen Perks erscheinen. Diese können leider nicht gebaut werden. Zwei Exos soll es ebenso geben.

Folgende sind bekannt:

Lodestar Barrow-Dyad Psychopomp Amantite

Adamantite (Legendär) Strang-Automatikgewehr mit Support-Frame zur Heilung von Verbündeten

Psychopomp (Legendär) Ein Arkus-Granatenwerfer, das elektrische Pfützen hinterlassen kann

Barrow-Dyad (Exotisch) Strang-MP, die Munition von alleine regeneriert und Fäule produziert

Lodestar (Exotisch) Arkus-Spurgewehr mit Primär-Munition und einem Sekundär-Feuermodus, der viel Schaden austeilen kann und Gegner aufschreckt. Feuert wie ein Impulsgewehr.



Zusätzlich soll es aber noch Waffen zum Craften geben. Dazu gehören vor allem die Knarren aus dem Raid „Gläserne Kammer“. Sollte euch noch ein God-Roll fehlen, könnt ihr hier noch einiges erfarmen.

Alle neuen Waffen stechen heraus und das nicht nur wegen ihrer Optik. Bungie hat die Waffen extra so erschaffen, dass sie mächtig sind und starke Build-Optionen bieten, damit sich Fans austoben können. Bleibt abzuwarten, mit welchen Ideen die Community kommen wird.

Erwartet dabei, dass Bungie weitere Waffen des neuen Sets zu jedem Akt-Release der Episode veröffentlicht werden. Es wurde dabei auch ein MG gesichtet, das, wie es scheint, nicht zum Release von Ketzerei erscheinen soll.

Das Ende der Episoden

Zu guter Letzt handelt es sich hierbei um die letzte Episode. Danach erscheint das Projekt „Frontiers“, das alles auf den Kopf stellen soll. In Frontiers wird Destiny 2 dann neue Experimente wagen wie besondere Themes, eine freie Entscheidung, wie ihr die Story erleben wollt, der Start einer neuen Erzählung weg vom Licht und der Dunkelheit und eventuell auch neue Zielorte zum Erkunden.

Bislang hat Bungie noch wenige Details zu Frontiers offenbart, doch mit dem Voranschreiten in das Jahr 2025 wird Bungie sein Schweigen brechen und mehr offenbaren, seid also gespannt. Mehr zu Destiny 2 findet ihr hier: Destiny 2 ändert, wie neue Inhalte veröffentlicht werden, damit ihr auch „sinnvolle Gründe“ habt, euch regelmäßig einzuloggen