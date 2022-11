Destiny 2: Server Down für Hotfix 6.2.5.2 am 01.11. – Alle Zeiten und Infos

In Destiny 2 ist erneut Update-Zeit. Hotfix 6.2.5.2 wird heute Abend ausgerollt und neue Fixes auf die Server aufgespielt. Wir werden euch erneut durch die Downtime begleiten.

Das müsst ihr heute wissen: Am Dienstag, dem 01. November, ist wieder Zeit für ein Update. Das heißt, Hüter müssen für Hotfix 6.2.5.2 in Season 18 auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, auf dem PC, sowie auf Google Stadia ihr Spiel heute wieder kurz unterbrechen.

MeinMMO wird für euch mit Updates zum Hotfix begleiten und diesen Artikel stets mit frischen Informationen aktualisieren. Achtet also auf unsere Live-Aktualisierungen, damit ihr nichts verpasst.

Für alle, die Destiny 2 noch nicht kennen, aber Interesse am Shooter haben, fassen wir in diesem Video alle wichtigen Informationen in knackigen 2 Minuten zusammen.

Wartung am 01.11. – Alle Zeiten und Server-Down

Zu jedem Update gibt Bungie genaue Ausfall-Zeiten bekannt, zu denen Spieler nicht zocken können. Wir bieten euch diese Information in unserem Artikel mit den deutschen Zeiten, sodass ihr euren Gaming-Abend besser planen könnt.

Wie lange sind die Server down? Alle Zeiten im Überblick:

Um 17:00 Uhr deutscher Zeit starten die Wartungsarbeiten im Hintergrund auf allen Plattformen.

Ab 17:45 Uhr gehen die Server offline und ihr werdet automatisch aus allen Aktivitäten gekickt.

Gegen 18:00 Uhr sollen die Server wieder online gehen und Update 6.2.5.2 wird für alle Plattformen ausgerollt. Ihr könnt euch dann schon wieder ins Spiel einloggen.

Auch wenn die Server online sind, läuft die Wartung offiziell noch bis um 19:00 Uhr.

Wichtig: Auch wenn ihr das Update geladen habt und wieder im Spiel seid, kann es bis zum Ende der Wartungsarbeiten um 19:00 Uhr zu Verbindungsproblemen kommen. Ihr müsst vielleicht auch mit Warteschlangen beim Login rechnen.

Bedenkt außerdem, dass Drittanbieter-Anwendungen sowie die offizielle Gefährten-App vielleicht eine Weile nach dem Update nicht korrekt erreichbar sind.

Das ändert sich mit Update 6.2.5.2 in Season 18

Nach dem Hotfix könnt ihr zum letzten Mal durch den gruseligen Turm wandern

Aktuelle Liste der derzeit bekannten Probleme:

Bei einigen Spieler kann es vorkommen, dass sie keine Relikte platzieren können, die sie in der wöchentlichen Quest „Segel der Schiffsdiebin“ in der H.E.L.M. verdient haben.

Spieler können keine geplünderte Umbral-Energie aus den Premium-Saisonpass-Prämien für Saison 18 kaufen, bevor sie die Einführungsmission für Saison 18 abgeschlossen haben.

Weitere bekannte Probleme

Solltet ihr selbst Probleme im Spiel feststellen, dann ist die Empfehlung, diese direkt über das offizielle Bungie-Help-Forum zu melden, um die Entwickler auch darauf aufmerksam zu machen.

Patch Notes für Hotfix 6.2.5.2 in Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Die umfassende Liste aller Änderungen zu Hotfix 6.2.5.2 veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes. Traditionell passiert das recht zügig, nachdem die Server wieder online gegangen sind.

Hier werden wir euch den Link zu den Patch Notes auflisten, sobald diese veröffentlicht wurden.

Welche Fehler habt ihr noch in Destiny 2 entdeckt und was würdet ihr euch unbedingt im heutigen Hotfix wünschen, wenn ihr einen Update-Wunsch bei Bungie freihättet? Schreibt es uns gerne in die MeinMMO-Kommentare.

Die neuesten Features in Destiny 2 werden gefeiert, aber gleichzeitig auch verteufelt: