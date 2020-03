Gambit in Destiny 2 stürzt immer wieder ab – Daran liegt es

In Destiny 2 kommt es derzeit zu einem Fehler im Gambit. Dort werden Spieler immer wieder rausgeworfen oder sogar ganzes Matches beendet. Schuld sollen anscheinend Level-Ups sein. Der Entwickler Bungie hat sich bereits geäußert.

Was passiert derzeit im Gambit? Laut dem reddit-Nutzer MrFOrzum kommt es derzeit zu einem Fehler im Spielmodus Gambit, der dringend gefixt werden sollte. Das Problem sind dabei anscheinend die Level-Ups von Spielern.

Wann immer ein Spieler mit seinem Charakter ein Level aufsteigt, soll eine Chance bestehen, dass ein Gegner aus dem Spiel geworfen oder sogar das ganze Match beendet wird.

Er bezeichnet Gambit derzeit als unspielbar.

Was sagen andere Nutzer? Im reddit berichten viele weitere Nutzer von Problemen im Gambit, die sie bisher jedoch nicht zuordnen konnten. Dabei ging es um Disconnects, das Einfrieren vom Spiel oder viele 2-gegen-3-Duelle.

Der Thread kommt derzeit auf über 6.000 Upvotes und landet damit auf Platz 1 im subreddit. Das Problem scheint also große Wellen zu schlagen.

Doch auch bei uns auf MeinMMO gab es Hinweise zu dem Problem. So schrieb der Leser Chriz Zle unter dem Artikel gegen Cheater in den Trials:

Was sagt Bungie? Im reddit hat sich bereits der Community Manager dmg04 zu den Problemen im Gambit geäußert:

Auch über Twitter wurden Infos über den Fehler geteilt. So soll er sowohl den normalen Gambit, als auch Gambit Prime betreffen. Sollten zudem weitere Fehler auftreten, verweist der Tweet auf das Hilfe-Forum.

We are investigating an issue causing crashes in Gambit and Gambit Prime.



Players experiencing other issues should report to the #Help forum: https://t.co/cOAIctERNC