Experte zu Destiny 2 ist sich sicher, dass ein neues exotisches Gewehr einen Bereich des Shooters komplett dominieren wird

Ein Spieler scheitert 8 Stunden lang am ersten Boss in Nightreign, wendet sich verzweifelt an Community

Das waren alle neuen Exos, die ihr bald in Destiny 2 erwarten könnt, wenn das neue DLC erscheint.

Für Aztecross kommt das nah an den dominanten Zeiten mit der Einäugigen Maske und den Titanen ran. Nirgendwo war man sicher, während Titanen einen markierten, so durch Wände gucken und immer einen Überschild nach einem Kill spendiert bekamen.

Warum ist die Waffe so stark? Die Waffe hat viele Features, die sie sowohl in PvE als auch PvP spannend machen. Wenn Spieler im Visier einen fokussierten Schuss abgeben, so wird euer Gegner markiert. Markierte Gegner nehmen dann viel mehr Schaden mit eurer Waffe als Gegner ohne Markierung. Das klingt schon jetzt wie eine Mischung aus den Exos „Göttlichkeit“ und „Zerberus+1“.

Die Waffe durfte, wie auch andere Exos, von YouTubern und eingeladenen Gästen bei Bungie getestet werden. Für Aztecross, einem bekannten Experten von Destiny 2, wurde schnell klar, wie mächtig die Waffe sein könnte, denn sie erinnert ihn an eine damalige Meta im PvP, die so schnell von niemandem vergessen wird.

