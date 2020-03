Mit Start der Season 10 verärgerte Destiny 2 zahlreiche Hüter. Denn seit der dazugehörigen Überarbeitung der Embleme können viele Errungenschaften aus den letzten Jahren nicht mehr zur Schau gestellt werden. Nun hat sich Bungie zu dem Thema geäußert und eine Lösung vorgestellt.

Das sorgte für Ärger: Vor Kurzem startete bei Destiny 2 die Season 10. Und auch wenn viele seitdem voller Vorfreude auf die heutige Rückkehr der Trials blicken dürften, sorgt eine andere Sache für schlechte Stimmung bei zahlreichen Hütern.

Mit dem Update 2.8.0 wurden bei Destiny 2 unter anderem die Embleme überarbeitet. Viele davon tracken eigentlich bestimmte Statistiken und Errungenschaften eurer Hüter im Spiel. Doch nach dem Patch waren zahlreiche Embleme komplett leer und zeigten nur noch ihr Hintergrundbild an.

Viele Spieler sind deshalb gekränkt. Für so manch ein Emblem und Statistik hatten die Hüter schließlich teils über Jahre gearbeitet und stellten gerne stolz und für alle sichtbar zur Schau, was sie in ihrer Hüter-Laufbahn bereits erreicht hatten. Das ist nun nicht mehr mit allen Emblemen möglich.

Kurzum: Viele persönliche Errungenschaften der letzten 2,5 Jahre waren mit dem Patch einfach weg.

Das sagt Bungie nun dazu: Im aktuellen „This Week at Bungie“-Blog hat sich Bungie nun zu diesem Umstand geäußert.

Dort heißt es, mit der Saison der Würdigen seien alle Embleme konvertiert worden, um die neuen Stat-Tracker nutzen zu können. Das bedeutet, alle Embleme können optional diese Tracker an- und abschalten.

Als dieses System entworfen wurde, hatte man sich zum Ziel gesetzt, den Spielern mehr Wege und Möglichkeiten an die Hand zu geben, um ihre Errungenschaften zur Schau zu stellen.

Bei der Auswahl der angezeigten Stats wurden dabei solche Stats priorisiert, die für eine Leistung standen, die Woche für Woche und Saison für Saison verbessert werden konnte. Zudem hatte man Stats im Fokus, von denen man dachte, dass Spieler sie zur Schau stellen wollten und die für andere Hüter von Bedeutung wären.

Aufgrund dieser Entscheidung waren nach der Überarbeitung einige Stats nicht mehr enthalten, die nicht länger abgeschlossen oder verbessert werden konnten.

Zwar glaube das Studio grundsätzlich an dieses neue Tracker-System bei Emblemen und habe dieses in guter Absicht eingeführt, doch die Umsetzung lief nicht optimal, wodurch man aktuell zahlreiche Errungenschaften aus vergangenen Seasons nicht mehr anzeigen kann.

Das ist Bungies Lösung: Offenbar ist nichts, was zuvor getrackt wurde, endgültig verloren. Laut Bungie sind alle Stats immer noch bei ihnen gespeichert. Bei einigen bedarf es jedoch mehr Aufwand, um sie zurückzubringen. Hier fragt man die Spieler nach Feedback, um besser priorisieren zu können.

Das Studio hat nun aber eine erste Auswahl fehlender Stats vorgestellt, die in einem zukünftigen Patch zurückgebracht werden können. Wann genau, verriet das Studio nicht. Es heißt lediglich, man plane, diese Tracker in einem Update später in der Saison zurückzubringen.

Diese Stats sollen auf Emblemen zurückkommen:

Seasons (für die gesamte Destiny-2-Zeit):

Season 8 Season Pass Rang verdient

Season 9 Season Pass Rang verdient

Fraktalin gespendet

Account (für die gesamte Destiny-2-Zeit):

Kills als Sentinel-Titan

Kills als Stürmer-Titan

Kills als Sonnenbezwinger-Titan

Kills als Arkusakrobat-Jäger

Kills als Nachtpirscher-Jäger

Kills als Revolverheld-Jäger

Kills als Sturmbeschwörer-Warlock

Kills als Dämmerklinge-Warlock

Kills als Leere-Läufer-Warlock

Schmelztiegel (für die gesamte Destiny-2-Zeit):

Verdiente Gold-Medaillen

Längste Ruhm-Siegessträhne

Gesamtzahl der Tapferkeitsrang-Resets

Zielorte (für die gesamte Destiny-2-Zeit):

Anzahl der Abschlüsse „Grube der Ketzerei“ solo makellos

Bedenkt: Die Liste ist noch nicht komplett und soll noch vor dem Release des entsprechenden Updates ausgeweitet werden.

Was haltet ihr von dieser Lösung? Könnt ihr damit leben? Oder sind euch Stats auf Emblemen absolut egal?