Spieler wollen einen Bug in Destiny 2 unbedingt behalten, selbst Bungie sagt: „Habt eine Weile Spaß damit“

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Das Heilgeschütz sowie die kleine Bubble wären eine starke Ergänzung in einer Dämmerung, doch sie ersetzen nicht den Titanen oder den Warlock – ganz zu schweigen den Jäger. Würdet ihr gerne den Bug beibehalten oder ist euch die Restriktion lieber? Mehr über Destiny 2 findet ihr hier: Zwei vergessene Exos sind in Destiny 2 derzeit die besten Optionen, um unsterblich zu werden

Ein altes Rätsel war in Destiny 2 so kompliziert, dass Bungie einschreiten musste

