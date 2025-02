Destiny 2 hat noch 5 Monate, um zu zeigen, ob es sich retten kann

Destiny 2 hat seine letzte Episode veröffentlicht und obwohl es jetzt erstmal auf das Grabschiff geht, so wird das Erlebnis mit einer berechtigten Frage überschattet: Wird Destiny 2 nach Episode 3 überleben?

Wie steht es derzeit um Destiny 2? Nicht so gut, wenn man den Release von Episode 3 außer Acht lässt. Der Loot-Shooter hat vor allem viele Spieler verloren, und das durch seinen zähen und wiederkehrenden Content.

Die Episoden konnten nicht überzeugen und verloren nach ihrem Release schnell an Glanz. In den schwachen Monaten konnte sich der Shooter dann zwischen 13.500 bis 35.000 Spieler, je nach Zeit, auf Steam sichern (via steamcharts.com), aber auch sonst beschwerten sich die Spieler, die übrig geblieben sind, über die Schwächen der Episoden.

Events wurden erneut aufgewärmt, die Erzählungen waren schwach und das Spiel geriet durch die neuen Patches immer weiter in einen desolaten Zustand, in dem Bugs zur Tagesordnung gehörten.

Für viele ist klar: Wenn es so weitergeht, wird es Destiny 2 bald nicht mehr geben. Zum Glück hat Bungie jedoch noch ein großes Projekt in der Hinterhand, das die Fans wieder zurückbringen soll, aber wird es reichen?

Frontiers hat nur einen Versuch

Warum ist Frontiers so wichtig? Durch den Release von Episode: Ketzerei wissen wir nun, dass 5 Monate ins Land gehen müssen, bis Fans das große Projekt „Frontiers“ von Bungie ausprobieren dürfen. Dabei möchte das Team andere Wege gehen, um eine neue Erfahrung für die Community zu erschaffen. Es soll eine neue Saga erschaffen werden.

Das saisonale System soll dabei überarbeitet werden, es sollen neue Events stattfinden und zudem auch neue Formate wie Metroidvanias, Roguelikes oder Survival-Shooter ins Spiel finden. Alles hört sich vielversprechend an, doch durch die unzähligen Debakel wurden die Fans skeptisch – sie haben ihr Vertrauen verloren.

Erwarten euch in Frontiers neue Planeten und Völker?

Zudem wurde ein Großteil des Teams entweder entlassen oder auf das neue Flagschiff-Projekt „Marathon“ gehievt. Nur ein kleiner Teil der Belegschaft arbeitet an Frontiers und so wie die Episoden abgeliefert wurden, ist man sich nicht sicher, was zu erwarten ist.

Eines steht jedoch fest, die Geduld der Fans nähert sich dem Ende. Sogar optimistische Streamer wie Aztecross oder Datto blicken in eine finstere Zukunft für Bungie in der es alles oder nichts heißt. Frontiers muss einen neuen Anfang markieren, indem Spieler erneut über Jahre hinweg ans Spiel gefesselt werden.

Wenn das nicht passiert und es sich hierbei nur um Episoden 2.0 handelt, dann könnte Bungie auf kurz oder lang seine einzige Einnahmequelle verlieren und damit auch die Finanzierung für Marathon. Was danach passiert, obliegt dann in Sonys Händen.

Könnte Frontiers Destiny 2 retten? Das können wir euch leider nicht sagen. Es sieht definitiv düster aus. Bungie hat, wie Insider berichteten, zu hoch gepokert und versucht sich mit vielen Projekten abseits von Destiny 2 zu festigen – diese wurden dann eingestellt.

Das Einzige, was übrig blieb, ist Destiny 2 und Marathon. Auch wir hoffen, dass Destiny 2 seinen zweiten Frühling erlebt, aber wenn die Entwickler dasselbe abliefern wie mit ihren Episoden, sieht es schlecht aus. Möchtet ihr mehr darüber erfahren, was euch in Frontiers erwartet? Dann haben wir die passende Übersicht für euch: Destiny 2 stellt 4 große Änderungen für die Zukunft des Shooters vor – Das müsst ihr wissen