So sichert ihr euch in Destiny 2 den Bonus-Loot vom Hof der Klingen

In Destiny 2 kam eine neue Aktivität mit Akt: 2 von Episode: Ketzerei an den Start – der Hof der Klingen. In dieser könnt ihr euch Bonus-Loot sichern, und wie ihr diesen bekommt, zeigen wir euch hier.

Was ist der Hof der Klingen? Mit Akt 2 wurde die neue Aktivität „Hof der Klingen“ in Destiny 2 implementiert. Die Aktivität kennen wahrscheinlich viele Veteranen unter dem Namen „Hof von Oryx“.

In dieser neuen Variante des alten Modus müssen Hüter wie in einem Boss-Rush-Mode schnell Feinde und Bosse besiegen, Mechaniken lösen und flink sein, um viel Loot einzusacken. Es gibt sogar eine Möglichkeit, Bonus-Loot zu ergattern – wir zeigen euch, wie.

So kommt ihr an Bonus-Loot

Wie bekomme ich Bonus-Loot? Um Bonus Loot zu erhalten, könnt ihr nach jeder Runde mit einem kleinen, schwarzen Obelisken am Hof interagieren und eure Metastasierte Essenz abgeben, die ihr euch über die Aktivität „Die Niederwelt“ erspielen könnt. Zum Zusatz-Loot gehören Waffen, Upgrade-Module und Siegel-Bruchstücke.

Ihr könnt aber auch mit der Tafel des Ruins in der Wohnung von Eris interagieren, um dort Runen zu sockeln. Diese geben euch entweder mehr Loot am Ende oder auch die Chance, euch zwischen Waffen zu entscheiden, sollte euch der Loot nicht gefallen.

Wie funktioniert der Hof? Ihr spawnt als Dreier-Trupp auf dem Grabschiff und müsst Feindwellen besiegen. Diese sind jedoch an verschiedene Mechaniken gebunden, die euch am schnellen Abschließen hindern. Dazu gehören versteckte Hexen oder Ritter, die ihr besiegen müsst, um Durchgänge zu öffnen. Insgesamt habt ihr 10 Minuten Zeit, so schnell es geht, viele Runden abzuschließen.

Habt ihr den Timer überlebt, werdet ihr zur letzten Arena teleportiert, in der euer letzter großer Boss auf euch wartet. Besiegt diesen und erhaltet dann, je nach abgeschlossenen Runden und besiegten Bossen, eure finale Belohnung.

Um das maximale Platin-Cap der Belohnungen zu erreichen, müsst ihr bis zu 12 Bosse insgesamt besiegt haben. Mit den zusätzlichen genannten Möglichkeiten gibt es dann noch den Bonus-Loot dazu.

Wie findet ihr die neue Aktivität von Destiny 2? Habt ihr schon das Platin-Cap erreicht? Neben einer neuen Aktivität hat Bungie aus Versehen ein kommendes Event aktiviert, welches noch garnicht fertig ist. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Spieler freuten sich auf das neue Event in Destiny 2 – Jetzt drückte wohl jemand den falschen Knopf