Destiny 2 schafft es endlich, Spieler mit einer Ankündigung zu hypen – Die sind überrascht, positive Kommentare zu sehen

Bungie hat am 4. März in einem Livestream zu Destiny 2 neue Infos zum kommenden zweiten Akt von Episode „Ketzerei“ gezeigt – und sogar die strenge Destiny-Community, die seit Monaten vorwiegend Kritik zu dem Loot-Shooter äußert, ist voll des Lobes für die neuen Ankündigungen.

Was wurde angekündigt? Es gab eine Reihe verschiedener Ankündigungen für den zweiten Akt. Die drei großen Highlights sind aber zwei neue Modi und ein Event:

Court of Blades – ein Modus mit Roguelike-Mechaniken, in dem ihr verschiedene Buffs und Augmentierungen wählen könnt, wodurch sich jeder Run, je nach Entscheidungen, anders anfühlen soll. Ein Run soll etwa 10 Minuten dauern.

Rite of the Nine – ein kostenloses, zeitlich begrenztes Event, in dessen Zentrum drei Dungeons stehen: Prophecy, Spire of the Watcher, Ghosts of the Deep. Es wird drei Schwierigkeitsgrade geben, inklusive einer Art Contest-Mode und eines Explorer-Modes, der anfängerfreundlich sein soll Jeder Dungeon soll 4 überarbeitete Waffen (insgesamt also 12 Waffen) erhalten, die aktualisierte Perks und einen neuen Origin-Trait bekommen. Ihr sollt mit einem System die Drop-Chancen von bestimmten Waffen erhöhen können

Heavy Metal – Ein zeitlich begrenzter PvP-Modus, in dem ihr mit Dread-Panzern gegen Mechs kämpft

Aktuell läuft noch der erste Akt von Episode Ketzerei. Hier könnt ihr den Launch-Trailer sehen:

Endlich mal wieder Lob seitens der Spieler

Was sagt die Community zu den Ankündigungen? Es fühlt sich an, als sei es eine Ewigkeit her, aber die Spieler sind tatsächlich voll des Lobes für die neuen Ankündigungen.

Ein User schwärmt auf Reddit: „Bungie, ihr habt heute absolut gekocht. Rite of the Nine ist ein großer Schritt in die richtige Richtung […]. Ein Grund, alte Inhalte zu spielen?! Alte Inhalte, die richtig genutzt werden?! […] Und ein neuer PvP-Modus?! Ich bin fast ohnmächtig geworden.“

Besonders das „Rite of the Nine“-Event und der neue PvP-Modus kommen gut an. Ein Spieler kommentiert auf YouTube: „Das Dungeon-Event ist klasse. Ich denke, es ist genau das, was das Spiel braucht!“ Ein anderer scherzt: „Wir haben Titanfall 3 in Destiny 2 vor GTA 6.“

Anfänger freuen sich, endlich Dungeons spielen zu können

Lobende Worte gibt es speziell für den neuen Explorer-Mode des „Rite of the Nine“-Events, der die Mechaniken eines Dungeon Spielern zugänglich macht, die bislang keine Dungeons spielten: Ein Spieler freut sich auf Reddit: „Ich bin ziemlich gespannt auf den Explorer-Modus. Ich habe noch nie einen dieser Dungeons gespielt. Etwas, das mich davon abgehalten hat, war das Gefühl, dass ich einfach nicht weiß, wie man sie spielt, und ich wollte den Leuten nicht zur Last fallen.“

Insgesamt klingen die Ankündigungen deutlich besser, als es viele skeptische Spieler erwartet haben. Ein Kommentar auf YouTube fasst den Stimmungswandel in der Community treffend zusammen: „Ich hatte nicht erwartet, das Video zu öffnen und eine ziemlich große Anzahl positiver Kommentare zu sehen.“

Bungie hat zuletzt gezeigt, dass sie durchaus ein offenes Ohr für die Ideen und Wünsche der Community haben können. So darf etwa ein Bug bleiben und aktiv genutzt werden, den die Spieler unbedingt behalten wollten: Beliebter Bug wird in Destiny 2 zum Feature, damit Hüter Spaß haben können