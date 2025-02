Das Eisenbanner bringt eine der miesesten Waffen in Destiny 2 zurück – doch ihr solltet sie euch unbedingt holen

Das Eisenbanner ist in Destiny 2 aktiv und mit ihm kamen zwei Waffen zurück in den Loot-Pool. Eine von ihnen ist ein Remaster doch dieser ist so gut, dass ihr euch den unbedingt zulegen solltet.

Um welche Waffe handelt es sich? Es handelt sich dabei um die Stasis-Pistole „Friedensabkommen“. Die Pistole erhielt ihr Debüt zum Release von Witch Queen und kann über das Eisenbanner zufällig ergattert werden.

Leider konnte sie nie wirklich in der PvE- oder PvP-Meta überzeugen und durch die raketenbetriebene Stasis-Pistole „Tinashas Überlegenheit“ gab es bessere Alternativen für das Loadout der Hüter. Bungie sah das ein und spendierte dem Friedensabkommen einen neuen Anstrich, und der ist so gut, dass sich das Farmen für PvE und PvP lohnt.

Alte Pistole wird zur starken Option für PvE und PvP

Warum ist die Waffe so gut? Das Friedensabkommen hat eine komplette Überarbeitung genossen. Dabei wurden die Perks in Spalte 3 und 4 der möglichen Rolls ausgetauscht und durch stärkere ersetzt. Sucht ihr also den God-Roll können wir euch folgende Rolls für PvE und PvP empfehlen:

God-Roll für PvE Gekammerter Kompensator Weitmündiger Magazinschacht Grabstein Raureifräuber Meisterwerk: Nachladegeschwindigkeit Was kann der Roll? Mit diesem Roll werdet ihr zum Juggernaut und dominiert das Schlachtfeld mit Kristallen. Kopfschüsse erzeugen Kristalle, die ihr dann explodieren lassen könnt. Wenn ihr diese zudem zerstört, erhaltet ihr Frostrüstung – eine starke Waffe, wenn ihr sie mit eurem Stasis-Build kombiniert.



God-Roll für PvP Weiter Lauf Verbesserte Geschosse Einsamer Wolf oder Zen-Moment Desperado oder Kopfsucher Meisterwerk: Reichweite oder Stabilität Was kann der Roll? Je nachdem wo eure Stärken liegen, könnt ihr aus der Pistole einen kleinen Killer mit starkem Headshot-Potenzial erzeugen, dank Kopfsucher. Oder ihr verwandelt ihn in einen kleinen Rasierer mit Desperado und seht zu, wie eure Gegner in Sekundenschnelle weggeputzt werden.



Durch sein Rework zeigt Bungie, dass selbst vergessene Schießeisen noch eine Chance verdienen, solange man ihnen die Liebe zukommen lässt, die sie verdienen. Wer eine starke Waffe für sein Stasis-Build sucht, sollte sich die Waffe unbedingt zulegen.

Wie lange habe ich Zeit, um zu farmen? Das Eisenbanner-Event startete am 18. Februar 2025 und endet am Dienstag, 4. März 2025. Ihr habt also noch eine ganze Woche Zeit, solltet ihr euch das Schmuckstück sichern wollen. Mehr zu Destiny 2 findet ihr zudem hier: Beliebter Bug wird in Destiny 2 zum Feature, damit Hüter Spaß haben können