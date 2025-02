Beliebter Bug wird in Destiny 2 zum Feature, damit Hüter Spaß haben können

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Durch das neue Feature gibt es aber keine Restriktion mehr. Es können also die absurdesten Builds kreiert werden. Damit ist es das erste Mal, dass Fans „Multiclassing“ betreiben können – also Talente nutzen, die nur den jeweiligen Klassen vorbehalten sind.

Von welchem Feature profitieren die Hüter? In Destiny gibt es folgende Waffen, die an die jeweiligen Klassen gebunden sind:

In Destiny 2 fühlte sich das System jedoch veraltet an und Fans wünschten sich, dass dieser Bug erhalten bleibt. Nach dem neuesten TWAB (via bungie.net ) gibt es jetzt das Statement der Entwickler und diese bietet Grund zur Freude.

Was war das für ein Bug? Schon seit dem Release von Episode: Ketzerei kursierte ein kurioser Bug bezüglich klassenspezifischer Waffen und Exos . Es gibt dabei 6 Waffen und zwei von ihnen sind an den jeweiligen Klassen gebunden. Diese Restriktionen kannten Fans schon seit dem Release der exotischen Banshee-Waffen aus Destiny 1 . Der Bug hob aber die Restriktion auf und Hüter konnten alle Waffen bei jeder Klasse nutzen.

In Destiny 2 werden Bugs, vor allem diese, die Spaß machen, sehr schnell von Bungie gefixt, doch diesmal nicht. Ein ganz besonderer Fehler war sogar so unterhaltsam und nützlich, dass er nun als Feature gekrönt wurde.

