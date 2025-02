Zwei vergessene Exos sind in Destiny 2 derzeit die besten Optionen, um unsterblich zu werden

Mit dem Release von Episode: Ketzerei hat Destiny 2 verschiedene Exos angepasst, um sie für die neue Meta flott zu kriegen. Zwei von ihnen machen euch jetzt sogar unsterblich, wenn ihr sie richtig spielt.

Welche Exos sind gemeint? Es handelt sich dabei vor allem um die beiden Exo-Glefen, die mit der Erweiterung von Witch Queen ins Spiel gekommen sind:

Klinge der Absicht (für den Warlock)

Klinge der Handlung (für den Titan)

Diese waren an einer langen Quest gebunden und trotz des Aufwandes, den man erbringen musste, enttäuschten sie die Fans auf ganzer Linie. Sie waren zu schwach und ließen die Hüter nach dem Einsatz der Spezialattacke schutzlos zurück – doch mit dem neuesten Update von Episode Ketzerei hat sich einiges getan.

Schließt eure Quests am besten jetzt ab

Warum lohnen sie sich jetzt? Wer die Spezialattacken der Glefen benutzte, verlor seine gesamte Energie – das heißt, ihr konntet nicht mehr blocken und wart euren Feinden schutzlos ausgeliefert. Bungie wollte das ändern und kündigte in seinem letzten Blog-Post Anpassungen an (via bungie.net):

Exotische Glefen (Alle Klassen) Der Spezialschuss ist nicht mehr an die Glefen-Energie gebunden. Wird jetzt bei sechs Treffern ausgelöst, um das Nachladen des Spezialschusses zu ermöglichen. Erhöht sich sowohl bei Schüssen als auch bei Nahkampf-Treffern.



Kurz gesagt, ihr könnt jetzt eure Spezialattacke auslösen und danach munter weiter blocken. Zusätzlich werden jetzt eure Aufladungen durch Nahkampf-Treffer erhöht, was vor allem in Zeiten, in denen ihr keine Munition mehr parat habt, sehr hilfreich sein kann.

Ihr könnt jetzt weiter blocken, trotz Spezialattacke.

Zu guter Letzt haben beide Glefen noch zwei Boni in ihren Intrinsischen Perks erhalten, die euch noch mächtiger machen sollen:

Klinge der Absicht löst „Weißglühend“ aus Das Geschütz zielt nur noch auf verwundete Spieler Erzeugt beim Benutzen des Heilgeschützes eine kurze Heilwelle

Klinge der Handlung löst „Destabilisierende Geschosse“ aus

Die Effekte beider Glefen galten schon als mächtig, konnten jedoch nicht häufig genug aktiviert werden, damit sie ihrem Exo-Platz würdig sind. Mit diesen Änderungen seid ihr vor allem in einem Einsatztrupp fast unbesiegbar.

Wer die Quests noch nicht abgeschlossen hat, sollte bald damit anfangen.

Was ist mit der Jäger-Glefe passiert? Die Jäger-Glefe galt schon als starke Option für Arkus-Builds, bekam aber dieselbe Anpassung spendiert, was das Blocken angeht. Zudem könnt ihr nach dem Einsatz eurer Spezialattacke vom Effekt „Aufschreckendes Feedback“ profitieren.

So oder so könnte sich jetzt ein Einsatztrupp mit allen Glefen lohnen, da sie nun so mächtig sind, dass sie auch in schwierigeren Aktivitäten durchhalten können. Habt ihr schon die Änderungen ausprobieren können? Mehr zu Destiny 2 findet ihr hier: Destiny 2 hat noch 5 Monate, um zu zeigen, ob es sich retten kann