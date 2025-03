Spieler freuten sich auf das neue Event in Destiny 2 – Jetzt drückte wohl jemand den falschen Knopf

Spieler in Destiny 2 freuten sich bereits auf das kostenlose Event Rite of the Nine, das am 1. April 2025 starten sollte. Einige konnten die neuen Inhalte bereits jetzt erleben – das war so aber gar nicht geplant.

Um welches Event geht es? In einem Livestream am 4. März kündigte Bungie neue Inhalte für den kommenden Akt der aktuellen Episode „Ketzerei“ an. Neben einem neuen Modus mit Roguelike-Mechaniken und einem zeitlich begrenzten PvP-Modus war das kommende Event „Rite of the Nine“ eines der großen Highlights.

Vor allem Anfänger freuten sich, im Rahmen des zeitlich begrenzten Events auch mal Dungeons spielen zu können. Wir haben auf MeinMMO berichtet, wie sehr sich die sonst so strenge Destiny-Community über die Ankündigungen gefreut hat.

Das Event sollte am 1. April 2025 starten – doch stattdessen ging es jetzt in den späten Abendstunden des 11. März unserer Zeit live.

Was ist da los? Wie Destiny Bulletin auf X teilte, sind die 3 Dungeons des Events – Prophezeiung, Säule der Wächterin, Geister der Tiefe – bereits spielbar. Darüber hinaus droppten auch bereits die Waffen, die mit dem Event ins Spiel kommen sollten.

Bei diesen Waffen handelt es sich zwar um Platzhalter-Versionen, doch auch ohne richtige Textur waren sie zwischenzeitlich bereits spielbar.

Der unfertige Look der Waffen ist jedoch auch ein Indikator dafür, dass es sich bei dem Frühstart nicht um eine geplante Überraschung für die Fans handelt, sondern dass jemand vorzeitig den großen, roten „Live“-Button gedrückt hat.

In einem Statement auf Bluesky bestätigte das Team von Destiny 2, dass es sich um einen versehentlichen Rollout gehandelt hat und kündigte an, den Zugang zu den Inhalten schnellstmöglich zu sperren. Der Content befinde sich „noch im Ofen“, man freue sich aber sehr darauf, die fertigen Versionen zu veröffentlichen.

Wenn ihr diesen Artikel lest, werdet ihr also vermutlich schon nicht mehr die Gelegenheit haben, das neue Event vorab auszutesten. Aber immerhin lassen euch die Entwickler mit einem Bug Spaß haben: Spieler wollen einen Bug in Destiny 2 unbedingt behalten, selbst Bungie sagt: „Habt eine Weile Spaß damit“