Auf dem GO Fest dauert der schwerste Kampf in Pokemon GO nur wenige Sekunden

Gigadynamax-Kämpfe in Pokémon GO sind normalerweise kaum zu schaffen. Auf dem aktuell laufenden GO Fest in Paris hingegen hatte der Dyna-Boss Intelleon keine Chance.

An diesem Wochenende findet das lokale GO Fest in Paris statt, bevor in zwei Wochen das globale GO Fest ansteht. Auch wir von MeinMMO sind als Pressevertreter auf Einladung von Niantic vor Ort. Im Parc de Sceaux sind aktuell jede Menge Trainer unterwegs, um Pokémon zu fangen. Und eines davon ist der aktuelle Gigadynamax-Boss: Intelleon.

Die Gigadynamax-Kämpfe gehören zu den härtesten Herausforderungen im Spiel, der Intelleon-Kampf ist aktuell das Schwierigste, was ihr im Spiel machen könnt. Sie sind auf 20 bis 40 Trainer ausgelegt – und das stellt viele im Alltag vor das Problem, dass diese speziellen Kämpfe kaum zu schaffen sind. Und wenn es doch gelingt, sind es oft langwierige, knappe Kämpfe, die nur gerade so gewonnen werden können.

Hier in Paris hingegen sah das um 11:00 Uhr ganz anders aus. Da tauchte das Pokémon nämlich als Boss auf – und sah sich plötzlich einer Gruppe von 837 Trainern gegenüber. Wie der Kampf aussah, könnt ihr euch vorstellen. Oder einfach hier anschauen:

So lief der Kampf mit 837 Spielern gegen Gigadynamax-Intelleon

Ziemlich genau 90 Sekunden dauerte es, bis Gigadynamax-Intelleon unter der Flut von Attacken zusammenbrach. Eine Niederlage war hier, untypisch für Gigadynamax-Kämpfe, so ziemlich ausgeschlossen. Denn die Gruppe von 837 Trainern hatte insgesamt 2379 Pokémon in den Kampf geschickt, die Intelleon wohl nicht mal besiegt hätte, wenn es ausschließlich Wollys gewesen wären.

Waren es aber nicht. Einige der besten Konter gegen Intelleon waren am Start. Insofern dauerte es wirklich nicht lange, bis der Kampf erledigt war. Heilen brauchte man nicht, Schilde brauchte man nicht. Der Kampf, der normalerweise eine gewisse Taktik erfordert, wurde einfach durch schiere Überzahl entschieden.

Allerdings hielt der Gigadynamax-Boss ehrlicherweise noch etwas länger durch als erwartet. Während die schwersten Raids bei ausreichend Trainern wirklich innerhalb von Augenblicken vorbei sind, schaffte Gigadynamax-Intelleon es sogar noch, die erste Dynamax-Phase zu überstehen. Kurz danach war aber Schluss.

Wie sieht ein Gigadynamax-Kampf normalerweise aus?

Die schwierigen Kämpfe sind nicht leicht zu bestreiten – vor allem, weil es normalerweise so kompliziert ist, die nötige Traineranzahl zusammenzubekommen. Dazu erfordern Dyna-Kämpfe auch etwas mehr Taktik, als es reguläre Raids tun. Der Einsatz der richtigen Konter, Attacken, Schilde und Heilungsphasen kann darüber entscheiden, ob der Kampf gewonnen wird, oder nicht. Zuletzt wurde zumindest die Möglichkeit hinzugefügt, diesen Kämpfen per Fern-Raid-Pässen beizutreten. So hat man eine etwas bessere Chance, die Kämpfe zu gewinnen. Mehr zu den Änderungen an Gigadynamax- und Dynamax-Kämpfen lest ihr hier.