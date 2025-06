Pokémon GO: Gigadynamax-Intelleon Konter – So besiegt ihr den starken Boss

Am Wochenende könnt ihr erstmals Gigadynamax-Intelleon in Pokémon GO herausfordern. Wir zeigen euch, welche Konter ihr einsetzen solltet und was das dazugehörige Event noch mitbringt.

Was ist das für ein Event? Das Event Phantomruinen startet am Samstag, dem 14. Juni 2025 um 10:00 Uhr und läuft bis zum Mittwoch, dem 18. Juni 2025 um 20:00 Uhr. Es ist das letzte der 3 Juni-Events, die jeweils ein Gigadynamax-Monster debütieren lassen.

In der Zeit vom Samstag, dem 14. Juni 2025 um 6:00 Uhr bis Sonntag, dem 15. Juni 2025 um 21:00 Uhr könnt ihr dabei Intelleon in seiner Gigadynamax-Form herausfordern. Seid ihr eher Sammler und auf der Jagd nach Shinys, dann könnt ihr euch während des gesamten Zeitraums der Phantomruinen auf eine erhöhte Shiny-Chance für gleich 2 Monster freuen.

Gigadynamax-Intelleon – Die besten Konter

Welche Angreifer eignen sich gegen Intelleon? Das starke Monster ist vom Typen Wasser. Daher solltet ihr auf die folgenden Angreifer setzen, wenn ihr Gigadynamax-Intelleon herausfordert:

Gigadynamax-Gortrom

Gigadynamax-Riffex

Gigadynamax-Bisaflor

Dynamax-Zapdos mit Donnerschock

Dynamax-Raikou mit Donnerschock

Gigadynamax-Monster besitzen, im Gegenteil zu Dynamax-Monstern, eine vorgeschriebene Dyna-Attacke. Bei Dynamax-Monstern bestimmt die Sofort-Attacke, welche Dyna-Attacke euer Monster besitzt. Daher solltet ihr bei Zapdos und Raikou darauf achten, dass ihr den Monstern Donnerschock als Sofort-Attacke beibringt.

Welche Verteidiger sind gut gegen Intelleon? Um den starken Angriffen von Intelleon standzuhalten, solltet ihr auf die folgenden Pokémon als Verteidiger setzen:

Turtok (Gigadynamax- oder Dynamax)

Bisaflor (Gigadynamax- oder Dynamax)

Kingler (Gigadynamax- oder Dynamax)

Gigadynamax-Lapras

Dynamax-Heitera

Welche Strategie ist für den Kampf empfehlenswert? Bei den Gigadynamax-Kämpfen handelt es sich um die schwersten Herausforderungen, die Pokémon GO aktuell zu bieten hat. Entsprechend ist eine gute Vorbereitung und Strategie notwendig, um den Kampf erfolgreich zu absolvieren.

Ihr solltet vor allem genügend Trainer dabeihaben, bevor ihr den Kampf startet. Jeweils 4 Trainer bilden dabei ein Team. Innerhalb eures Teams solltet ihr euch absprechen, welcher Trainer welche Rolle einnimmt (Angreifer, Heiler, Schild).

Zudem solltet ihr im Kampf euer verteidigendes Pokémon einsetzen, bis euer Dynameter gefüllt ist. Wechselt anschließend auf das eurer festgelegten Rolle entsprechende Pokémon und führt eure Dyna-Attacken durch. Danach wechselt ihr wieder auf euren Verteidiger und wiederholt den Vorgang.

Um das Maximum aus euren Monstern herauszuholen, solltet ihr sie entsprechend leveln. Auch das Beibringen und Leveln der starken Dyna-Attacken sind wichtige Faktoren, um den Kampf erfolgreich zu beenden.

Phantomruinen – Alle Inhalte des Events

Welche Pokémon haben eine erhöhte Shiny-Chance? Wenn ihr während des Events Mollimorba und Paragoni in der Wildnis, durch Rauch oder in Feldforschungen erhaltet, dann könnt ihr hier mit erhöhter Wahrscheinlichkeit auf die Shiny-Varianten der beiden Monster treffen.

Welche Monster gibt es im Event? Sowohl in der Wildnis, durch den Einsatz von Rauch als auch in Feldforschungen könnt ihr im Event auf verschiedene Pokémon treffen.

In der Wildnis:

Rihorn*

Zwirrlicht*

Pionskora*

Rotomurf*

Flapteryx*

Mollimorba*

Golbit*

Paragoni*

Zobiris* (seltener)

Palimpalim* (seltener)

Durch Rauch:

Zobiris*

Palimpalim*

Mollimorba*

Geronimatz*

Paragoni*

Gruff

In Feldforschungen:

Mollimorba*

Geronimatz*

Paragoni*

Gruff

Alle Monster, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny erhalten werden.

Welche Boni gibt es im Event? Neben der erhöhten Shiny-Chance für Mollimorba und Paragoni, gibt es noch die folgenden Boni, die innerhalb des Events aktiv sind:

doppelte Erfahrungspunkte beim Fangen von Pokémon

das Sammel-Limit für Dyna-Partikel ist auf 1.600 erhöht

8-fache Menge an Dyna-Partikeln bei Kraftquellen

Weitere Inhalte des Events: Zudem wird es innerhalb des Events Sammler-Herausforderungen geben, bei denen ihr als Belohnung Pokémon erhalten könnt.

Auch eine kostenpflichtige, befristete Forschung könnt ihr für 1,99 $ (also ungefähr 2 €) erwerben. Hier erhaltet ihr 5 Rauch sowie Begegnungen mit Mollimorba und Paragoni.

Der aktuelle Monat bringt euch, wie gewohnt, verschiedene Events und Inhalte in Pokémon GO mit. Wenn ihr euch einen Überblick verschaffen wollt, welche das sind und wann sie stattfinden, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Juni 2025 in Pokémon GO.