Alternative zu Battlefield startet kostenlos auf Steam – Lässt euch im Battle Pass nur das kaufen, was ihr wirklich wollt

Der kostenlose Shooter Delta Force gilt schon jetzt als starke Konkurrenz gegen Battlefield. Das Spiel bereitet sich auf den Beta-Release auf Steam vor und damit es sich finanzieren kann, wird es Battle Passes anbieten. Was seine Bezahlung angeht, möchte der Shooter aber fair bleiben.

Was ist Delta Force für ein Spiel? Delta Force ist ein Free2Play-Shooter, der starke Ähnlichkeiten mit Battlefield aufweist. Das Spiel soll mit drei Modi daherkommen: ein PvP- und ein Extraction-Modus sowie eine Kampagne. Am 05. Dezember ist es so weit, denn dann startet die offene Beta weltweit für den PC, an der jeder Interessierte teilnehmen kann.

Damit sich das Spiel jedoch finanziert, wird es einen Battle Pass geben, der so gebaut ist, dass er euren Geldbeutel schont – je nachdem, für welchen Modus ihr euch entscheidet.

Hier seht ihr den Trailer der ersten Season von Delta Force:

Battle Pass lässt euch die Wahl

Wie wird der Battle Pass funktionieren? Der Battle Pass ist rein optional. Solltet ihr euch nicht dafür interessieren, Geld auszugeben, könnt ihr bei den kostenlosen Belohnungen bleiben. Diese beinhalten den Operator „Toxic“ sowie einige Safeboxes. Wollt ihr jedoch einen Battle Pass erwerben, habt ihr die Wahl zwischen drei Optionen:

Ihr kauft nur den Battle Pass für den Extraction-Shooter-Modus

Ihr kauft nur den Battle Pass für den PvP-Modus

Ihr kauft beide Battle Passes im Deluxe-Paket für einen geringeren Gesamtpreis als zum Einzelpreis

Das ist vor allem dann praktisch, wenn ihr nur vorhabt, einen Modus zu zocken. So könnt ihr selbst entscheiden, welcher Modus euch mehr Spaß macht, um dort dann Belohnungen freizuspielen. Ihr seid also nicht daran gebunden einen höheren Preis für mehrere Battle Passes zu zahlen, wenn ihr diese nicht mal freispielen wollt.

Die Battle Passes sind zudem auf die einzelnen Modi abgestimmt. Während der Pass für den Extraction-Modus eher Resscourcen anbietet, bekommt ihr für die PvP-Variante XP-Tokens sowie Fahrzeug-Skins spendiert. In der Deluxe-Variante erhaltet ihr zudem noch einen besonderen Skin, den ihr im Titelbild sehen könnt.

Was haltet ihr vom Battle Pass? Werdet ihr diesen erwerben oder lieber kostenlos auf den Spielspaß setzen? Lasst uns eure Meinung dazu in den Kommentaren erfahren. Mehr zu Delta Force findet ihr hier: Neuer Shooter wie Battlefield startet stark auf Steam, hat schon in der Alpha 18.000 Spieler