Entwickler kritisiert Ex-Studio nachdem sie ihren Steam-Hit einstellen: „Hätte nie gedacht, dass sie so gierig sind“

Der Entwickler behauptet zudem, Motion Twin sei zwar für die „erste Million verkaufter Einheiten“ von Dead Cells verantwortlich, die weiteren 9 Millionen Verkäufe seien jedoch Evil Empire zu verdanken. Das Studio hätte die „harte Arbeit“ von Motion Twin übernommen und das Spiel so lange am Leben erhalten.

In einem Blog-Post ging der Entwickler am 12. Februar noch einmal auf die Ankündigung seines ehemaligen Studios ein und entschuldigte sich für die impulsiven und harschen Worte.

Das offizielle Statement sei totaler „Marketing-Bullshit“, so Bernard weiter, hinter den Kulissen sei die Situation ganz anders abgelaufen. Er schreibt: „Ich hätte mir nie vorstellen können, dass mein ehemaliges Koop-Studio aus so gierigen Menschen bestehen würde.“

Was sagt der Ex-Dev? Sébastien Bernard, ehemaliger Lead-Designer von Dead Cells, nennt die Entscheidung von Motion Twin in einem Post auf dem Discord-Server seines Studios Deepnight die „schlimmstmögliche Arschloch-Aktion“ gegen Dead Cells und Evil Empire.

Das Studio kündigte seinerseits an, an „ein oder zwei“ Spielen zu arbeiten (via X ).

Was ist die aktuelle Situation bei Dead Cells? Am 9. Februar 2024 verkündeten die Entwickler Motion Twin und die Co-Entwickler Evil Empire, dass die Entwicklung von Dead Cells 7 Jahre nach dem Early-Access-Launch eingestellt wird . Das kommende Update 35 für PC soll das „Ende der kreativen Reise“ des Spiels darstellen.

Die Entwicklung am Steam Hit Dead Cells wird nach 7 Jahren eingestellt. Das verkündeten die verantwortlichen Entwickler-Studios am 9. Februar. Doch ein ehemaliger Mitarbeiter wittert einen Marketing-Stunt.

