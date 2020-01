Dead by Daylight, hast du eigentlich Lack gesoffen?

Die Spieler von Dead by Daylight gehen gerade auf die Barrikaden und lassen ihrem Hass freien Lauf. Zu Recht, findet Cortyn.

In der Community von Dead by Daylight rumort es gerade, das Subreddit ist voll von Memes, Beschwerden und auch ziemlich ausfällig werdenden Anfeindungen an die Entwickler. Dabei geht es um einen Patch, der noch nicht einmal veröffentlicht wurde. Doch wie die Macher von Dead by Daylight ihre Änderungen begründen, lässt mich nur die Hände vor dem Gesicht zusammenschlagen. Ich stimme der Kritik der Spieler in fast allen Punkten zu und will meinem Unmut hier etwas Luft machen und zugleich aufzeigen, warum Behaviour gerade einen Holzweg betritt, von dem sie nicht mehr loskommen werden.

Was passiert gerade in Dead by Daylight?

Bevor ich zu meinem kleinen „Rant“ komme, will ich erst einmal die Fakten des kommenden Patches darlegen:

So ist Hex: Ruin aktuell: Der kommende Patch bringt einige Veränderungen am Perk „Hex: Ruin“ (im deutschen „Fluch: Ruin“), den wohl bisher beliebtesten Killer-Perk. Im hochrangigen Bereich wird er in über 80% aller Fälle genutzt. Bisher sorgt der Perk dafür, dass Überlebende schwere Skill-Checks an Generatoren bekommen, die den Fortschritt etwas zurücksetzen oder bei perfektem Gelingen keinen Bonus-Fortschritt gewähren. Der Perk wird deaktiviert, sobald das dazugehörige Totem von einem Überlebenden zerstört wird.

Noch ist Fluch: Ruin nützlich – noch.

So soll Hex: Ruin werden: Künftig hat Hex: Ruin keinen Einfluss mehr auf die Skill-Checks der Überlebenden, sondern betrifft alle Generatoren, an denen aktuell nicht gearbeitet wird. Diese Generatoren erleiden dann automatisch einen Rückschritt, auch ohne dass der Killer sie berührt hat. Genauer erläutert haben wir das hier.

Da muss ich doch jetzt in aller Höflichkeit fragen: Habt ihr eigentlich Lack gesoffen?

Die Begründungen der Entwickler sind absurd

Die Entwickler begründen diese Änderungen damit, dass neue Spieler es mit Hex: Ruin besonders schwer hätten. Neue Überlebende könnten von Hex: Ruin rasch frustriert sein und wären ihren Team-Kollegen keine große Hilfe, wenn sie von den roten, schwierigen Skill-Checks abgeschreckt werden. In „internen Spieltests“ habe sich gezeigt, dass das überarbeitete Ruin für neue Überlebende nicht so dramatisch sei und den Spielspaß nicht mindern würde.

Und genau hier kommt jetzt ein Newsflash: Neue Spieler sind nicht schlecht, weil Ruin in den Spielen vorhanden ist. Sie sind schlecht, weil sie neu sind und Mechaniken noch nicht beherrschen. Sie wissen noch nicht, dass man beim Hören des Terror-Radius nicht panisch wegrennen muss. Sie können die Umgebung, die Bedrohung und die Aktionen im Spiel noch nicht richtig einschätzen. Dead by Daylight hat eine steile Lernkurve, die man überwinden muss. Das ist nicht immer leicht, formt aber nach einer Weile Überlebende, die ihre Aufgabe verstehen und bewältigen können.

Ich kann den Wunsch verstehen, den Einstieg für neue Überlebende einfacher zu gestalten. Doch das hier ist ein riesiger Schritt in die falsche Richtung.

Der ganze Perk wird so abgeändert, dass er für neue Spieler nicht mehr frustrierend ist. Damit verliert Behaviour aber die Kern-Community von langjährigen Spielern aus dem Blick. Die Änderungen sorgen nämlich dafür, dass Hex: Ruin in Matches mit halbwegs erfahrenen Spielern keinerlei Bedeutung mehr hat.

Dabei war Hex: Ruin ohnehin für die Killer nur ein „Pflaster“, um das wohl größte Problem von Dead by Daylight zu beheben: Die Dauer der Matches.

In den roten Rängen (Rang 4 bis 1) erfüllt Ruin den Zweck, das Spiel etwas in die Länge zu ziehen. Generatoren werden langsamer repariert und Killer können ihre Stärken nutzen, um das Spiel nach ihren Wünschen zu lenken.

Ohne das aktuelle Hex: Ruin sehen die Matches gegen die meisten Killer so aus, dass im Regelfall 2-3 Generatoren vollständig repariert sind, bis der erste Überlebende aufgehangen wurde.

Deswegen war Hex: Ruin ein Pflaster, welches das Problem der kurzen Match-Dauer effektiv behoben hat. Dass die Entwickler dieses Pflaster nun einfach abreißen, ohne diese Wunde auf andere Weise zu versorgen, ist eine Farce.

Ein Spiel sollte niemals so gebalanced werden, dass der Schwierigkeitsgrad sich an kompletten Neulingen orientiert. Hier sollte es lieber umfangreicherer Tutorials oder einen „Einsteiger-Modus“ geben, anstatt den Veteranen und erfahreneren Spielern das Spiel zu verhageln.

Ebenso lächerlich ist die Begründung und Rechtfertigung der Entwickler. Denn als „Wiedergutmachung“ ändern die Entwickler, wie Killer das Emblem „Gatekeeper“ erhalten. Das verdienen Killer sich, indem sie die Generatoren und Tore beschützen, bis diese geöffnet werden. Das geht künftig leichter und schneller, um den Nerf an Hex: Ruin auszugleichen.

Und auch hier wieder ein Newsflash: Niemand den ich kenne und offenbar auch kaum jemand aus dem Subreddit, interessiert sich für das Gatekeeper-Emblem. Es geht nicht darum, ob man nach den Änderungen noch genau so gut im Rang aufsteigen kann. Es geht um die Dauer der Matches. Ohne Ruin kann eine „perfekte Runde“ nämlich in unter 5 Minuten abgeschlossen sein. Das ist nicht genug Zeit für die meisten Killer, um viel zu erreichen und folglich auch für die Überlebenden extrem langweilig, die womöglich nie in Kontakt mit dem Killer kommen.

Der Doctor in Dead by Daylight verliert seine mächtigste Fähigkeit

Die Reaktionen der Entwickler machen es nicht besser

Hinzu kommt der Fakt, dass die Entwickler kaum auf die Kritik der Spieler eingehen. Der entsprechende Post auf Reddit hat inzwischen mehr als 3.000 Kommentare, von denen die überwiegende Anzahl kritisch oder negativ ist. Die Entwickler reagierten bisher allerdings nur auf 3 Kommentare – und das waren die wenigen, die diesen Änderungen positiv gegenüber stehen. Auf die – meiner Meinung nach extrem berechtigte – Kritik wird überhaupt nicht eingegangen.

Das wiederum führt zu noch mehr Frust bei den Spielern. Sie fühlen sich von Behaviour nicht ernst genommen und unterstellen, dass die Entwickler taub für die Wünsche der treuen Fans sind.

So einig waren sich die Spieler noch nie

Doch eine gute Sache haben die angekündigten Patch-Notes. Normalerweise gibt es im Subreddit von Dead by Daylight einen Kleinkrieg zwischen „Killer-Mains“ und „Survivor-Mains“, doch dieses Mal fällt das aus. Stattdessen scheint der Großteil der Spieler eine Meinung zu teilen: Diese Änderungen an Hex: Ruin werden dafür sorgen, dass Killer noch schlechtere Karten haben, was noch mehr Spieler davon abbringen wird, überhaupt Killer zu spielen. Das wiederum führt zu langen Wartezeiten für die Überlebenden, die aktuell ohnehin schon zwischen 5 und 10 Minuten liegen, je nach Rang und Region.

Behaviour hat allem Anschein nach gerade seine Kern-Community aus den Augen verloren und steuert mit Dead by Daylight in eine Richtung, die den treuen Fans so gar nicht gefällt.

Killer sind seit einer Weile nicht mehr die „Power Role“ in Dead by Daylight sondern die „Stress Role“. Es macht immer seltener Spaß und jetzt sind die Änderungen sogar so gravierend, dass selbst die Überlebenden sagen: Tut das den Killern nicht an.

Weitere Änderungen, die Unzufriedenheit erzeugen

Der Patch bringt aber noch weitere Änderungen, bei denen ich mir die Tastatur gar nicht genug gegen die Stirn hämmern kann. Offenbar hält man es für eine kluge Idee, die Ränge der Überlebenden und des Killers am Ende des Matches – also im Abschlussbildschirm – nicht mehr anzuzeigen.

Wo kommt denn so eine Idee her? Die Community beschwert sich seit Monaten, dass das Matchmaking im Eimer ist und Ränge einfach wild durcheinander gemischt werden und die glorreiche Lösung der Entwickler ist: „Lol, dann zeigen wir euch die Ränge einfach nicht mehr“?

Ich bin enttäuscht und ich hoffe, dass der kommende Patch in dieser Form nicht live geht.

Oder seht ihr das ganz anders?