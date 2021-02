Dead by Daylight: Großer „Bugfix-Patch“ bringt viele neue Fehler

Dead by Daylight ist ein asymmetrisches Horror-Game, in dem ein psychotischer Killer eine Gruppe von relativ wehrlosen Überlebenden durch eine schaurige Landsch...

Habt ihr in den letzten Tagen Dead by Daylight gespielt? Wie sind eure Erlebnisse mit dem Patch 4.5.2?

Es sieht ganz so aus, als bräuchte auch der Bugfix-Patch für Dead by Daylight einen weiteren Bugfix-Patch, um wirklich alle Probleme zu heben. Klar lässt sich jedoch sagen: Es ist besser geworden.

Damit ähnelt das Interface nun wieder mehr der ursprünglichen Version und wirkt deutlich aufgeräumter. So bleibt mehr freie Bildschirmfläche, um tatsächlich das Spielgeschehen zu sehen und alle Informationen gebündelt in einer Ecke zu haben.

Interface wurde überarbeitet: Was für viele Spieler die beste Meldung sein dürfte, ist eine Änderung am Interface. Die Neuerungen hier waren umstritten und sorgten für viele fiese Kommentare und garstige Memes . Jetzt haben die Entwickler zahlreiche Änderungen rückgängig gemacht und Anpassungen vorgenommen. Das sind:

Dead by Daylight hat einen großen Bugfix-Patch bekommen. Kein Wunder, nachdem das Update 4.5.0 jede Menge berechtigte Kritik aufgrund von Fehlern einstecken musste, wurde ein großer Bugfix-Patch auch notwendig. Doch neben zahlreichen Fehlerbehebungen haben sich einmal mehr auch neue kuriose Fehler in Patch 4.5.2 eingeschlichen, die mal zum Lachen und mal zum Weinen sind. Wir erklären, was jetzt alles funktioniert – und was nicht.

