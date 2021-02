Dead by Daylight: Nach massiver Kritik rudert der Entwickler zurück

Nach nur 3 Tagen verwirft Dead by Daylight das Interface, an dem man viele Wochen gearbeitet hat. Das sorgt für Freude – aber auch für Hohn.

Wie man es auch dreht und wendet, der letzte Patch von Dead by Daylight hat so viel ruiniert wie kaum ein anderes Update zuvor. Nicht nur gibt es zahlreiche Bugs und Probleme mit dem Gameplay, auch das neue Interface erntet viel Kritik. Jetzt haben die Entwickler doch ganz schnell eingelenkt und arbeiten an einer besseren Version, die schon in wenigen Tagen live gehen soll. Das ist auf der einen Seite gut – auf der anderen Seite sorgt es für noch mehr Kritik.

Was ist das Problem? Das neue Interface in Dead by Daylight hat vor allem drei Probleme, die von der Community immer wieder herausgestellt werden. Das sind:

Das Interface ist überladen. Zu viele, zu große Icons verdecken zu viel des Bildschirms und sorgen so dafür, dass man zu wenig von der Spielumgebung sieht, was das Gameplay als Killer und Überlebender stark beeinflusst.

Die Interface-Elemente sind weit voneinander entfernt. Anstatt alle Informationen an einer Position zu finden, sind sämtliche Infos quer über den Bildschirm verteilt. Die noch zu reparierenden Generatoren stehen oben, der Zustand der Überlebenden ist links und die aktuell erhaltenen Punkte rechts. Man muss permanent quer über den Bildschirm huschen.

Die einzelnen Elemente passen optisch nicht zueinander. So hat Dead by Daylight eigentlich einen „Kreide“-Look. Für die Anzeigebilder der Charaktere wird jedoch ein farbiges Bild des Charakters verwendet. Das passt nicht gut.

Was wird geändert? Auf Twitter wurde schon nach wenigen Stunden ein „Work in Progress“-Bild der Überarbeitung gezeigt. Das gibt Fans ein wenig Hoffnung, denn eine Reihe von Anpassungen wurden dort bereits vorgenommen. Das sind:

Die Status-Anzeige der Überlebenden ist weiter unten.

Die Anzahl der noch verfügbaren Haken-Aktionen ist weiter unten.

Anzeige für Generatoren, Tore und Falltür sind von oben nach unten gewandert.

Für Generatoren, Tore und Falltür gibt es nun keinen Text mehr.

Skill Checks haben nun ihre eigene Interface-Skalierung.

Das überarbeitete Interface – eine erste Idee der Entwickler.

Das ist zwar noch ein „In der Bearbeitung“-Bild, aber einige der größten Kritikpunkte werden damit bereits abgehandelt.

Spott und Hohn trotz richtiger Entscheidung: Obwohl viele Spieler die Änderungen begrüßen, gibt es weiterhin viel Kritik und Hohn für die Entwickler. Das liegt vor allem daran, dass im Vorfeld gesagt wurde, man werde das Interface nicht mehr großartig ändern, da „Monate der Arbeit“ hineingeflossen seien und man sich viel dabei gedacht habe. Dass diese Wochen der Arbeit jetzt nach nur 3 Tagen schon wieder stark geändert werden können, lässt viele Spieler zweifeln, wie groß der Arbeitsaufwand wirklich war.

Entsprechende Compilations zu den „größten DbD-Fails“ machen die Runde, die verspotten, was bei den Entwicklern denn „Monate der Arbeit“ sein sollen:

Schlechter Patch-Ruf bleibt bestehen: Auch wenn Dead by Daylight in den letzten Jahren immer beliebter und erfolgreicher geworden ist, hat sich an der Patch-Politik nur wenig geändert. Nach jedem größeren Update gibt es Probleme und Fehler, die das Spiel in den ersten Tagen nahezu unspielbar machen. So kommt es im Abstand von rund 6 Wochen immer zu einer großen Meme-Welle im Subreddit und dem offiziellen Forum.

Seit Jahren werden die Stimmen immer lauter, dass der Entwickler hinter Dead by Daylight, Behaviour, sich mehr Zeit für die Patches lassen soll oder ein Update nur für Optimierungen einbaut. Bisher ist davon allerdings nichts zu sehen und die Entwickler halten an ihrer bisherigen Strategie fest.

Spieler-Zahlen stabil, trotz Patch: All die Negativität und Kritik scheint Dead by Daylight aber – zumindest aktuell – nicht groß geschadet zu haben. Ein Blick auf die aktuellen Spielerzahlen bei Steam-Charts zeigt einen leicht steigenden Trend in den letzten Tagen an, weshalb Dead by Daylight auch heute (Stand 13:30 Uhr) auf Platz 21 der meistgespielten Spiele von Steam ist.

Ein leicht steigender Trend bei den Spielerzahlen. Bildquelle: Steamcharts

Negativ jedoch waren viele Bewertungen in den letzten Tagen. Vor allem direkt nach dem Release des Patches hagelte es viele negative Bewertungen und nur wenige positive. Auch wenn das „Sehr Positiv“ der Gesamtbewertungen noch bei 82 % steht, sind die kürzlich abgegebenen Bewertungen „Gemischt“ bei nur noch 65 %.

Wie gefällt euch die Änderung am Interface? Ist es damit gut? Oder nur ein Schritt in die richtige Richtung?