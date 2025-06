Wenn ihr in Dandadan genau aufpasst, entdeckt ihr 2 Angriffe aus Dragon Ball

Der Mangaka von Dandadan hat zwei Easter Eggs aus Dragon Ball eingebaut, die ihr im Anime sehen könnt. Eines davon kommt demnächst in Staffel 2 vor.

Was sind das für Easter Eggs? In Dandadan setzen Protagonistin Momo und ihr Kindheitsfreund Jiji jeweils einen Angriff ein, den wir so eigentlich aus Dragon Ball kennen. Im Trailer zur 2. Staffel sehen wir bereits, dass es eine Szene im Maid-Café gibt, bei der Momo und Protagonist Okarun das Essen vorher mit Liebe aufladen. So ist es in Maid-Cafés üblich.

Allerdings: Statt einem „Moe-moe kyun“ (damit wird das Essen noch liebevoller gemacht) gibt es einen „Moe-moe Tri-beam“. Der Tri-Beam (auf Deutsch: Kiku-Kanone) ist der wohl bekannteste Angriff von Tenshinhan. Dabei formt er allerdings kein Herz, sondern ein Dreieck oder Kreis, um daraufhin einen Energiestrahl abzufeuern.

Zudem gibt es später im Manga eine weitere Anspielung. Jiji macht die typische Pose einer Kamehameha und ruft sogar Kameee (gesehen auf X). Der Name kommt übrigens von Akira Toriyamas Frau.

Jiji bricht allerdings ab und findet, dass er sich ein eigenes Wort ausdenken müsse. Dadurch feuert er zwar einen Energiestrahl ab, der wie eine Kamehameha aussieht, er nennt sie allerdings „The Evil Gun“.

Mangaka von Dandadan ist großer Fan

Wieso kommen sie vor? Der Autor von Dandadan, Yukinobu Tatsu, hat nie offiziell erklärt, warum er diese beiden Anspielungen auf Dragon Ball einbaute. Allerdings schrieb er eine rührende Nachricht beim Tod von Akira Toriyama, dem ursprünglichen Mangaka von Dragon Ball (via Reddit).

Ich liebte die Arbeit von Akira Toriyama. Der erste Manga, den ich mit meinem Taschengeld gekauft habe, war Dragon Ball. Dragon Ball hat mich auch zum Zeichnen inspiriert. Vielen Dank für Ihre wunderbare Arbeit. Wir beten aus tiefstem Herzen für die Seelen.

Kein Wunder also, dass er dem Mangaka seinen Respekt erweisen wollte und deshalb zwei Angriffe aus Dragon Ball einbaute. Ohne die Abenteuer rund um Son-Goku hätte es Dandadan vielleicht gar nicht gegeben.

