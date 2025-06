Dandadan Staffel 2: Release, Trailer und Streaming zum Anime im Überblick

Die 2. Staffel von Dandadan ist einer der am meisten erwarteten Fortsetzungen im Anime-Bereich. MeinMMO gibt euch einen Überblick zum Release, dem Trailer und den Streaming-Diensten, die den Anime zeigen.

Die wichtigsten Informationen im Überblick:

Die letzte Folge der 1. Staffel wurde in Deutschland am 19. Dezember 2024 veröffentlicht. Zum Glück geht es nur wenige Monate nach dem Finale der ersten Staffel mit der Fortsetzung weiter. Da der Manga von der Story her schon viel weiter ist als der Anime, wissen wir bereits einiges über die zweite Staffel.

Dandadan Staffel 2: Alles zum Release der Season

Release: Wann kommt Staffel 2 von Dandadan?

Die erste Folge von Dandadan wird am 3. Juli 2025 anlaufen. Wie schon in Staffel 1 werden die Folgen vermutlich im Wochenrhythmus veröffentlicht, sodass ihr alle 7 Tage eine neue Episode schauen könnt. Zuvor konnten Interessierte die ersten drei Folgen von Staffel 2 im Kino sehen.

Trailer: Gibt es bereits einen Ausschnitt zur 2. Staffel?

Die 2. Staffel von Dandadan hat bereits einen neuen Trailer. Im Fokus stehen dabei die drei ersten Folgen mit actionreichen Szenen, die von der Story her nahtlos an Staffel 1 anknüpfen. Es gibt aber auch harmlosere Situationen zu sehen, in denen Momo und Okarun sich in einem Maid-Café aufhalten.

Streaming-Dienste: Wo kann man Dandadan schauen?

Dandadan ist aktuell bei mehreren Streaming-Diensten verfügbar, darunter:

Crunchyroll (gratis, mit Werbung)

Netflix (Abo)

ADN (Abo)

Crunchyroll, Netflix und ADN haben bereits angekündigt, dass sie auch die Fortsetzung zeigen werden. Die neuen Folgen werden parallel zur japanischen Ausstrahlung gezeigt.

Story: Wie geht es für die Charaktere weiter?

Die 2. Staffel wird den Cursed-House-Arc zu Ende bringen, der in Staffel 1 mit einem Cliffhanger endete. Daneben wird der Evil-Eye-Arc adaptiert, in dem wir ein neues, übernatürliches Wesen kennenlernen. Es ist zudem wahrscheinlich, dass auch der Kaiju-Arc des Mangas noch in Staffel 2 enthalten sein wird. Bestätigt ist das allerdings noch nicht.

Achtung, Spoiler zur Story Im Cursed-House-Arc spitzt sich die Lage zu und die unheimliche Kito-Familie will den lokalen Gott besänftigen, um einen Vulkanausbruch zu verhindern. Momo, Okarun und Jiji müssen gegen die fanatische Familie und einen riesigen Wurm kämpfen. Im Evil-Eye-Arc wird Jiji vom gleichnamigen Yokai besessen. Dieser will die gesamte Menschheit auslöschen. Es gilt, die tragische Vergangenheit des Geistes aufzudecken und ihn zu stoppen. Im Kaiju-Arc taucht plötzlich ein gigantisches Monster auf, das die Stadt angreift. Im finalen Kampf muss die Truppe einen riesigen Mecha steuern.

Episoden: Wie lange geht Staffel 2?

Bislang gibt es keine Info zur Episodenanzahl von Dandadan. Staffel 1 wurde nach 12 Folgen abgeschlossen, deshalb ist davon auszugehen, dass es eine ähnliche Anzahl für die zweite Staffel geben wird.

Synchronisation: In welcher Sprache kann ich Dandadan schauen?

Ihr könnt Dandadan direkt zum Release der neuen Folgen in der japanischen Originalvertonung mit deutschen Untertiteln hören. Alternativ könnt ihr den Anime auch mit der deutschen Synchronisation ansehen. Es ist allerdings noch nicht klar, wann die deutsche Vertonung zur Verfügung stehen wird. Sollte es wie bei Staffel 1 ablaufen, steht sie zeitnah zur Verfügung.

In Staffel 1 gab es sogar zwei unterschiedliche deutsche Versionen. Die eine stammte von Netflix (Interopa Film), die andere von ADN (Oxygen Sound Studios). Die ADN-Version wurde auch für Crunchyroll übernommen.

Ob dieses Vorgehen auch für die 2. Staffel so übernommen wird, wurde bislang nicht offiziell bestätigt. Auf X wurde das Team von ADN bereits gefragt, ob es wieder eine eigene Synchronisation gäbe. Die Antwort darauf war, dass ADN dazu nichts sagen könne.

Neben Dandadan wird es noch weitere Highlights geben, die diesen Sommer erscheinen. Eines davon ist Gachiakuta. Bereits der Manga kam bei Fans gut an. Die Serie erzählt von einem Bewohner aus den Slums, der in den Abgrund geworfen wird. Dort muss er gegen Müllmonster kämpfen. Mehr dazu lest ihr hier: Ein Anime könnte zum Highlight des Sommers werden, spielt auf einer Müllhalde