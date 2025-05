„Es wird einfach nur verrückter“: Neuer Trailer zu Staffel 2 von Dandadan ist so gut, Fans wollen den Anime im Kino sehen – und sie haben Glück

Nachdem die erste Staffel des Animes Dandadan positiv bei den Zuschauern ankam, werden die Geschichten mit Okarun und Momo in einer zweiten Staffel fortgesetzt. Ein neuer Trailer zeigt, dass zumindest eine Sache beibehalten wird – das Maß an Verrücktheit.

Was gibt es im neuen Trailer zu sehen? Der neue Trailer fokussiert sich hauptsächlich auf den Yokai Evil Eye. Er ergreift Besitz von Momos Kindheitsfreund Jiji und kämpft mit Protagonist Okarun, der wiederum die Kräfte von Turbo Granny einsetzt.

Evil Eye bedroht Protagonistin Momo, was Okarun so gar nicht passt. Doch neben einigen Kampfszenen gibt es noch andere, verrückte Sequenzen zu sehen:

Ein Vulkan bricht aus und Lava bedroht die Charaktere

Die Protagonisten befinden sich in einem Maid-Café und senden ganz viel Liebe

Es gibt auch stille Momente, in denen Momo einfach nur Okarun umarmt

Kein Wunder also, dass im Reddit-Forum ein User denkt, dass Dandadan „Genre-Tags wie Dragonballs“ sammeln würde. Der Anime weist nämlich jede Folge eine andere Richtung auf – schon in Staffel 1 gab es eine Folge, die die Zuschauer zum Weinen brachte, obwohl der Anime sonst so verrückt ist.

Dandadan-Fans wünschen sich Premiere im Kino

Wie kommt er bei den Fans an? Der Top-Kommentar im Reddit-Forum fasst perfekt zusammen, was viele denken: Zunächst würde man sich fragen, was zur Hölle im Trailer abgeht, bis man feststelle, dass es sich um Dandadan handelt – also nichts Besonderes für den Anime.

Andere User sagen wiederum, dass Staffel 1 nur das Warm-up sei. „Dandadan wird einfach nur verrückter“, schreibt User actionfirst1. Zudem würden sich viele auf die Episode mit dem Maid-Café freuen.

Ein weiterer Fan schreibt, dass die ersten drei Episoden ein wahres Highlight werden und er sich wünschen würde, sie auf der großen Leinwand anzuschauen. Wie ein weiterer User aufklärt, sei das sogar möglich.

Wann erscheint Staffel 2? Die 2. Staffel von Dadadan läuft am 3. Juli 2025 an (via ADN auf X). Zu sehen gibt es den Anime auf Crunchyroll und ADN, jeweils mit einer eigenen, deutschen Synchronisation.

Wer sich die ersten drei Episoden vorher ansehen will, bekommt dazu die Möglichkeit: Am 10. Juni 2025 läuft die 93-minütige Premiere inklusive Bonus-Material im Kino an. Hier wird es noch die japanische Originalvertonung mit deutschen Untertiteln geben. Alle Infos zu den Tickets bekommt ihr hier: Alle Animes, die 2025 ins Kino in Deutschland kommen