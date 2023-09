Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Snoop Dogg und Co. – 5 bekannte Welt-Größen, die in Videospielen auftreten

Was wird noch verkauft? Laut einem neuen Ladescreen in Cyberpunk 2077 haben Spieler herausgefunden, dass auch ikonische Waffen in Dogtown verkauft werden. Dabei handelt es sich um Exemplare, die ihr möglicherweise in einer Quest oder Mission verpasst habt und ihr somit nicht mehr bekommen könnt.

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Snoop Dogg und Co. – 5 bekannte Welt-Größen, die in Videospielen auftreten

Was wird verkauft? Cyberpunk 2077 feiert den Release seines ersten und letzten DLCs „Phantom Liberty“ , denn mit ihm kamen nicht nur Neuerungen, sondern auch Änderung bezüglich vielerlei Items – darunter auch Upgrades, die ihr in Form von Snacks oder Goodies erwerben könnt.

Seit Phantom Liberty existieren in Cyberpunk 2077 neue Händler die starke Upgrades für euren Protagonisten verkaufen. Wir zeigen euch, wo ihr sie finden könnt, wie viel sie kosten und was sie euch bringen.

Insert

You are going to send email to