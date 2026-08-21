Neuer Teaser zu Cyberpunk: Edgerunners 2 zeigt, dass ein Charakter wohl besser auf V aus dem Spiel hören sollte

Der Anime Cyberpunk: Edgerunners 2 hat nun endlich ein Startdatum erhalten. Zur Freude von vielen: Wir müssen gar nicht mehr lange warten! Der zugehörige Teaser zur Serie zeigt jedoch, dass es die neuen Folgen in sich haben werden … und ein Kandidat V aus Cyberpunk 2077 ähnlicher sein könnte als erwartet.

Wann erscheint die zweite Staffel von Cyberpunk: Edgerunners? Mitsamt eines neuen Teasers enthüllte Netflix jetzt den Start der zweiten Staffel: Am 20. Oktober 2026 können Fans endlich wieder in Night City eintauchen und einer neuen Crew dabei zuschauen, wie die Stadt und die Welt aus dem Cyberpunk-Universum sie fressen, zerkauen und ausspucken werden.

Mit dem Startdatum können Fans anhand des Teasers auch einen besseren Einblick erhalten, was sie in 2 Monaten erwarten wird. Und Fans des Spiels wird dabei auffallen: Ja, wir werden wieder weinen dürfen, aber … da ist eine fette Parallele zu unserer Protagonistin oder unserem Protagonisten V aus Cyberpunk 2077.

Video starten Der erste Teaser zur zweiten Staffel von Cyberpunk: Edgerunners zeigt, was die neue Crew wirklich draufhat Autoplay

Ein Charakter, der Vs Rat dringend gebrauchen könnte

Von welchem Charakter ist die Rede? Der Nomade und Netrunner D ist einer der 4 Protagonisten aus Cyberpunk: Edgerunners 2, besitzt aber ein ähnliches Schicksal wie V aus Cyberpunk 2077.

In dem neuen Teaser sieht man nämlich, wie D einen Chip in sich selbst slotted, der beim genaueren Betrachten einem … „gewissen anderen Chip“ mit einem Persönlichkeitsengramm ähnelt: einem Engram-Biochip, einem Prototyp des Megakonzerns Arasaka.

Concept Art des Relic Biochips aus Cyberpunk 2077 (Quelle: Ben Andrews auf ArtStation) Biochip aus dem neuen Teaser zu Cyberpunk: Edgerunners 2 (Quelle: YouTube)

Dass es sich dabei tatsächlich um einen Engram-Biochip wie das Relic aus Cyberpunk 2077 handelt, könnte man anhand von verschiedenen Hinweisen aus dem Teaser festmachen:

Der Biochip aus dem Teaser sieht dem aus dem Spiel sehr ähnlich. Sie besitzen genau die gleiche Silhouette, Farbe und weitere Details, sodass sie eine ähnliche, wenn nicht sogar die gleiche Funktion teilen.

D zögert vor dem Einsetzen und sieht deutlich gestresst aus. Ein solcher Prototyp ist unerforscht und unvorhersehbar.

D schaut während des Teasers oft überrascht, als hätte er Dinge getan, an die er sich kaum erinnert. Außerdem verhält er sich anhand der verwirrten Reaktionen anderer – wie im Fall des Teasers von Roman – scheinbar untypisch.

In einer kurzen Sequenz sieht es aus, als würde Ds Gesicht aufbrechen, als befände sich etwas oder jemand anderes unter seiner Haut und möchte ausbrechen.

Ganz am Ende des Teasers, als D und Roman vor einem brennenden Körper stehen, fragt der Kleinere den Netrunner: „Du bist eine Waffe? Eine Waffe, die aus Menschen besteht?“

All das zusammen deutet darauf hin, dass sich D – genau wie V –mit der Persönlichkeit eines Engram-Biochips verbunden hat. Außerdem, und nehmt das mit einem Zwinkern, bestehen die Namen beider Charaktere nur aus einem Buchstaben, die sich in ihrer Aussprache sogar reimen.

Hier könnt ihr den neuen Teaser in voller Länge sehen:

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Was ist außerdem zu sehen? Im Trailer sieht man, dass sowohl die Cyberpsychose als auch Arasaka wieder eine Rolle spielen werden. Auch MaxTac ist erneut zu sehen, sowie ein Aufstand (vielleicht sogar vor dem Arasaka-Tower?) und – womit wahrscheinlich jeder und seine Mutter gerechnet hat – viele leidende Gesichter unserer Protagonisten. Tränen scheinen hier genauso vorprogrammiert wie bei der ersten Staffel von Edgerunners.

Was haltet ihr von dieser Theorie? Denkt ihr auch, dass D an einen Engram-Prototypen von Arasaka gelangt ist? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Auch eine andere Protagonistin aus Cyberpunk: Edgerunners 2 machte MeinMMO-Redakteurin Caro auf sich aufmerksam: Cyberpunk: Edgerunners Staffel 2 – Die schlimmste Gang aus Night City kommt und darüber könnte ich nicht glücklicher sein