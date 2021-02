Cyberpunk 2077: CD Projekt Red wird erpresst, zeigt die Forderung der Hacker

CD Projekt Red zählt zu den größten Publishern in Europa, wurde jedoch für den Release von Cyberpunk 2077 stark kritisiert. Gründe dafür waren generelle Fehler im Spiel, große Probleme bei der alten Konsolen-Generation PS4 und Xbox One, sowie Crunch, den es im Vorfeld gegeben hat.

Wir haben uns bereits an die zuständigen Behörden, einschließlich der Strafverfolgungsbehörde und des Präsidenten des Amtes für den Schutz von personenbezogenen Daten, sowie an IT-Forensiker gewandt und werden eng mit ihnen zusammenarbeiten, um diesen Vorfall vollständig aufzuklären.

Was schrieb der Erpresser genau? Neben einem eigenen Statement veröffentlichten die Entwickler auch eine Text-Datei, in der das Erpresserschreiben zu sehen ist.

Was ist passiert? Wie das Studio mitteilt, hat sich ein Hacker Zugang zum Firmen-Netzwerk verschafft und Daten gestohlen. Davon sollen jedoch keine personenbezogenen Daten der Spieler betroffen sein, wie CD Projekt Red in einem Statement erklärt.

