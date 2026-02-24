Ein versteckter Dialog in Cyberpunk 2077 ist so selten, weil niemand so spielen würde

Schlagen Spieler in Cyberpunk 2077 einen pazifistischen Spielstil ein, so bekommen sie einen versteckten Dialog mit Johnny Silverhand zu hören. Ein YouTuber konnte diesen Dialog entdecken, allerdings nur mit Hilfe einer Modifikation.

Was ist das für ein Dialog? Eins ist klar, wenn man Cyberpunk 2077 startet: Protagonist V ist ein Söldner, der sich nicht zu schade dafür ist, sich die Hände schmutzig zu machen. Und noch etwas ist klar: Night City verlangt dies auch von seinen Bewohnern.

Trotz der eindeutigen „Vorgaben“ des Spiels versuchen sich einige Spieler daran, das Spiel so friedlich und freundlich wie möglich zu spielen. Dafür werden Spieler auch belohnt, denn Johnny Silverhand belohnt einen mit einem versteckten Dialog:

„Oh, richtig. Ganz vergessen, dass du der sanfte Typ bist. Kein Töten. Das Problem ist, du lässt zahlreiche andere Leute das viele Töten für dich übernehmen.“

Dialog ist vermutlich nur mit Mod erreichbar

Wie kann man den Dialog erreichen? Der Dialog kann nach Abschluss der Nebenmission „Tapeworm“ entdeckt werden. „Tapeworm“ ist wiederum nach dem Abschließen der Voodoo-Boys-Questreihe spielbar. Bei einem Gespräch mit Johnny kann er unterschiedlich auf den Vorwurf von V reagieren, dass er bei dem Anschlag auf den Arasaka Tower unschuldige Menschen getötet hat.

Ist V ebenso skrupellos wie Johnny selbst, schleudert Johnny den Vorwurf direkt an den Protagonisten zurück. Hat V allerdings niemanden auf dem Gewissen, kommt die pazifistische Aussage von Johnny.

Der YouTuber breadballer erklärt in seinem YouTube-Video, dass er diesen Dialog nur mit der Hilfe einer Mod bekommen konnte. Mit Ultimate Kill Counter können sich Spieler ganz genau angucken, was sie schon alles in Night City angestellt haben, inklusive der Kills und Takedowns.

Ohne diese Mod ist es schwierig, diesen Dialog überhaupt zu bekommen, denn das Spiel zählt bereits das Zerstören von Drohnen oder das Verstecken von bewusstlosen Körpern als „Tötung“. Spieler benötigen diese Mod also mehr oder weniger, um zuverlässig überprüfen zu können, ob sie die Bedingungen auch erfüllen.

Mods für Spiele können entweder eine Bereicherung oder sogar eine Erleichterung für Spieler sein. Durch eine Sprachmod soll Night City nochmal mehr Tiefe erhalten, doch ob das wirklich hilft, spaltet die Meinungen der Community. Mehr dazu lest ihr hier auf MeinMMO: Eine Sprachmod in Cyberpunk 2077 soll für mehr Immersion sorgen, doch die Community sagt: Night City hat einen eigenen Slang