Eine Mod lässt NPCs in Cyberpunk 2077 für mehr Immersion in ihrer Muttersprache reden, Community meint: bewirkt das Gegenteil

Night City aus Cyberpunk 2077 beherbergt Menschen verschiedenster Hintergründe, die unterschiedliche Kulturen und auch Sprachen pflegen. Eine Mod soll dafür sorgen, dass dieser Fakt auch spielbar zu spüren ist und die Muttersprachen der Bewohner hervorhebt. Das sorge für mehr Immersion – aber tut es das wirklich?

Was ist das für eine Mod? Auf Empfehlung des Spielers prossnip42 auf Reddit sollte jeder Fan von Cyberpunk 2077, der großen Wert auf Immersion legt, die Mod „Cosmopolitan Night City“ von Nttnnexus auf Nexus Mods testen. Diese sorgt dafür, dass die Bewohner von Night City in ihrer Muttersprache sprechen, die zu ihrer Herkunft passt.

Wann immer man mit einem Charakter in Night City interagiert, wird dieser in seiner Muttersprache antworten, was trotzdem weiterhin mit englischen Untertiteln für den Spieler übersetzt wird. Takemura wird beispielsweise Japanisch sprechen, euer Kumpel Jacke Spanisch und die Zwillinge aus dem Casino Französisch.

Prossnip42 lobt den Detailgrad des Mod-Entwicklers, da dieser keine KI nutzt, sondern die Audiospur der dementsprechenden Sprachausgabe, für die Cyberpunk 2077 eine eigene Vertonung erhielt. Außerdem gibt es passende Lippensynchronisationen, die die Immersion noch weiter fördern.

Dass die Arbeit des Modders beeindruckend ist, bezweifelt niemand. Allerdings ist sich die Community nicht sicher, ob das in dem Universum von Cyberpunk 2077 und der eigenen Kultur in Night City wirklich realistischer wäre.

Night City hat ihre eigene Sprache, und die ist nicht „nur“ Englisch

Wie soll die Mod für mehr Immersion sorgen? Mit der Mod soll ein realistischer Standard der Sprachverständigung in einer futuristischen und multikulturellen Metropole wie Night City gegeben werden.

„Night City ist anhand der Lore eine multikulturelle, mehrsprachige Stadt“, erklärt Prossnip42, „Die Menschen würden wahrscheinlich automatische Übersetzungsgeräte in den Kopf implantieren lassen oder so etwas, sodass es keine Notwendigkeit für eine ‘universelle‘ Sprache wie das heutige Englisch gäbe.“

Dem können auch weitere Spieler aus der Community zustimmen. Sie betonen, dass vor allem die eingebauten Übersetzungsimplantate, die im Spiel auch in den Untertiteln bei einer Fremdsprache zum Einsatz kommen, dafür ausschlaggebend seien. Aus diesem Grund sei es für Einwanderer nicht nötig, sich an die lokale Sprache zu gewöhnen. Auch die großen Einwanderergemeinschaften in Night City würden den Einsatz der eigenen Muttersprache fördern.

Warum soll die Mod dann trotzdem die Bedeutung von Sprache in Night City verfehlen? Trotz dieser Begründung empfindet eine Mehrzahl von Cyberpunk-Fans, dass der Einsatz dieser Mod das Worldbuilding in Night City leicht verfehle. Ja, es ist ein höchst multikultureller Ort und viele NPCs sprechen bereits in ihrer Muttersprache, wenn sie sich unterhalten.

Was die Mod weniger beachtet, ist die Kultur von Night City als Ganzes. Anhand all der kulturellen Einflüsse, der verschiedenen Gangs und dem Clash, der dementsprechend passiert, entwickelte Night City eine ganz eigene Sprache, nämlich ein Kuddelmuddel aus Englisch, eingeworfener Muttersprache und Slang.

Die ersten Einwanderergenerationen mögen sich vielleicht auf ihre Muttersprache verlassen, allerdings wachsen die nächsten Generationen nicht nur bei den Eltern auf, sondern in Night City. Außerdem käme es auf die Charaktere, ihre familiären Hintergründe und Persönlichkeiten an, welche Sprache sie im Umgang nutzen:

„Ich fände es weniger immersiv, wenn jede ethnische Gruppe ihre eigene Sprache sprechen würde und nicht die lokale. Ich würde vermuten, dass viele, wenn nicht sogar die meisten, multikulturellen Einwohner von Night City dort aufgewachsen sind”, schreibt Brandacle und erhält damit die meisten Upvotes des Threads, noch über der originalen Mod-Empfehlung.

Sprache entwickelt sich immer weiter, wie beispielsweise auch bei uns in Deutschland. Nicht ohne Grund besitzen die Generationen, die mehr Zeit im Internet und mit internationalen Medien verbringen, eine andere Umgangssprache als die Generation X oder Boomer. Diesen Grund nutzt auch AndrewLocksmith um die Sprache in Cyberpunk 2077 zu erklären:

„Das ist die Zukunft, klar, Google-Übersetzer in deinen Augen. Aber wenn so ziemlich alle Medien auf Englisch sind und man es überall hört, fängt man unbewusst an, es aufzunehmen.“

Night City hat ihre ganz eigene Sprache entwickelt, die selbst Spieler nach kurzer Zeit verstehen, obwohl es sie in echt nicht gibt. Also Chooms, wie steht ihr zu dem Gedanken der Mod? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen, ob sie eher immersionsfördernd oder -brechend ist. Das wäre preem.

