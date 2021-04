Cyberpunk 2077 wurde zum Release heftig kritisiert: Das Spiel musste auf PS4 und Xbox One sogar zurückgenommen werden und verschwand aus den Shops. Doch die Chefs von CD Projekt Red erhalten nun Boni in der Höhe von zig Millionen US-Dollar. Für die normalen Entwickler fällt der Zahltag weit geringer aus.

So lief der Launch von Cyberpunk 2077:

Cyberpunk 2077 war das mit Abstand meisterwartete Spiel im Jahr 2020. Die SF-Dystopie wurde über Monate mit Vorberichten und Previews beworben. Man hatte sogar Keanu Reeves (Matrix, John Wick) als Aushängeschild des Spiels gewonnen

Als Cyberpunk 2077 herauskam, waren vor allem Spieler auf PS4 und Xbox One vom technischen Zustand des Spiels auf ihren Konsolen enttäuscht: Das SF-Epos landete bei 57 % von 100 % auf Metacritic (PS4-Version). Das Spiel musste sogar aus dem Shop genommen werden

Es sind mehrere Klagen unterwegs, die CD Projekt Red vorwerfen, sie hätten Investoren gezielt über den Zustand des Spiels getäuscht und damit um die Profite gebracht

28 Millionen $ für die 5 Bosse – 29,8 Millionen für 865 Angestellte

Das sind jetzt die Boni der Manager:

Die Chefs des Studios, Adam Kiciński und Marcin Iwiński, erhalten Boni in Höhe von 6,3 Millionen US-Dollar

Der Director des Spiels erhält 4,2 Millionen US-Dollar

insgesamt bekommen die 5 Chefs gemeinsam 28 Millionen US-Dollar

Die Zahlen gehen aus dem Geschäftsbericht von CD Projekt Red hervor (via cdprojektred.com).

Was bekommen die normalen Angestellten? Der US-Journalist Jason Schreier hat sich durch viele Insider-Berichte einen Namen gemacht. Schreier hat auch jetzt wieder weitere Informationen bei den Angestellten von CD Projekt Red eingeholt.

Wie Schreier vermeldet, bekommen die normalen Angestellten von CD Projekt Red Boni in Höhe von 5.000 $ bis 20.000 $, das hätten sie ihm mitgeteilt. Dabei liegen die kleineren Gehälter bei 5.000 $ bis 9.000 $, während die Leute, die länger dabei sind, Boni zwischen 15.000 $ und 20.000 $ erhalten.

Einige Angestellte zeigten sich angeblich enttäuscht, da sie nach 5 Jahren Arbeit am Spiel höhere Boni erwartet hätten. Cyberpunk 2077 war das einzige Spiel, was CD Projekt Red in der Zeit entwickelt hatte.

Laut Schreier erhalten die 865 Angestellten insgesamt 29,8 Millionen US-Dollar. Das, was die Bosse zu fünft kriegen, teilen sich hier also 865 Leute.

CD Projekt Red CEO: “Je höher der Profit, desto höher der Bonus”

Das sagen die Chefs: In einem Statement auf einer Investoren-Konferenz sagte CEO Adam Kiciński: Das sei ein ähnlicher Bonus wie sonst auch, da habe sich nichts geändert. Er beträgt etwa 20 % und ungefähr die Hälfte davon gehe eben ans Management Board.

Die Bezahlung der Manager hänge direkt an dem Umsatz der Firma. Das sei das Geld, dass die Firma verdient habe.

Je höher der Profit, desto höher der Bonus. Das würde so in den Verträgen stehen. Mehr könne man nicht darüber sagen.

Chef von Cyberpunk 2077 reagiert auf Vorwürfe: „Würde das nicht desaströs nennen“

Journalist sieht Gründe für Cyberpunk-Probleme im Management

Das ist die Kritik: Die Ungerechtigkeit, die Schreier in seinem Bericht impliziert, ist es, dass die „normalen Entwickler“ bei CD Projekt Red gute Arbeit geleistet haben. Das Management mit dem zu engen Zeitplan habe aber dafür gesorgt, dass der Release verhagelt war.

Hätte CD Projekt Red sich mehr Zeit mit Cyberpunk 2077 gelassen, gerade für PS4 und Xbox One, dann wären die Profite auch höher ausgefallen und die normalen Angestellten hätten stärker davon profitiert

Schreier führt auch den Activision Blizzard CEO Bobby Kotick an: Der hatte nach heftiger Kritik an seinen übertriebenen Boni nun eingelenkt und auf die Hälfte seiner ihm zustehenden Bezahlung verzichtet. Kotick wurde dafür kritisiert, dass er so viel Geld kassiert, obwohl Activision Blizzard zahlreiche Mitarbeiter entlassen hat.

Schreier merkt aber an, dass er im Gespräch mit den Angestellten gehört hat, dass sich in Polen jetzt was zum Besseren wendet, durch seine Berichterstattung sei da einiges in Bewegung geraten. Man hätte jetzt die Bezahlung der am schlechtesten bezahlten Mitarbeiter erhöht, etwa bei der Qualitätssicherung, den internen Spieletestern.

Bei aller implizierten Kritik, die Schreier an den Managern äußert, muss man den Chefs zu Gute halten, dass sie Consequence aus den schlechten Test-Wertungen an Cyberpunk 2077 gezogen haben und der Bonus an die Angestellten nicht dadurch beschnitten wurde, dass das Spiel nicht der erwartete Kritiker-Liebling war.

Denn ursprünglich waren die Boni mal an die Wertung von Metacritic geknüpft:

