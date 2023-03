Steam: Sieht aus, als bekommt Counter-Strike 2 ein Anti-Cheat-Tool, das euer Spielerlebnis besser und fairer machen soll

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Ihr müsst in dem Fall nicht das Match bis zum Schluss spielen und euch euer Spielerlebnis ruinieren lassen, wenn ein Spieler beim Betrügen erwischt wird. Außerdem verliert niemand Rang-Punkte, wenn das Match auf diese Weise beendet wird – es gewinnt aber auch keiner welche. Es ist dann so, als hätte das Match nie stattgefunden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to