Das vielleicht beste Spiel des Jahres bekommt maue Kritiken, aber ihr dürft Crimson Desert trotzdem lieben

Nach den Reviews der Tester gibt es Ernüchterung bei den Fans. Dabei ist Crimson Desert gar kein schlechtes Spiel.

Wie steht Crimson Desert nach den Reviews? Kaum ein Titel hat die Testlandschaft in letzter Zeit so gespalten wie Crimson Desert. Während die einen das Spiel für seine wahnsinnige Ambition bis zum Himmel loben, äußern andere wie der bekannte Videospieljournalist Jason Schreier (Bluesky) auch starke Kritik am Open-World-Adventure.

Mit einer 78 steht Crimson Desert derzeit bei einer eher durchschnittlichen Wertung bei Metacritic. In der heutigen Zeit wirkt eine 78 auf viele Gamer gefühlt schon wie ein Flop, was die Spieler extrem verunsichert.

Auch in unserem Test spricht MeinMMO-Experte Karsten Scholz die vielen Höhen und Tiefen des Open-World-Adventures an. Für viele war der Titel im Vorfeld schließlich schon das Spiel des Jahres: Unzählige ineinandergreifende Systeme, düstere Fantasy und eine wunderschöne Grafik waren nur die Spitze des Eisbergs.

Die Reviews kritisieren nun hingegen die Story, die teils völlig überladene Steuerung und die Balance beziehungsweise den knackigen Schwierigkeitsgrad, der die Spieler ganz schön fordern wird. Doch Angst vor einem schlechten Crimson Desert braucht ihr absolut nicht zu haben.

Hier könnt ihr den Trailer zu Crimson Desert sehen:

Crimson Desert ist kein schlechtes Spiel!

Sollte man mit dem Kauf abwarten? Wenn man sich die Reviews genau durchliest, wird schnell klar: Crimson Desert ist nicht perfekt. Es hat definitiv Ecken und Kanten, es ist laut Testern stellenweise extrem sperrig und die Steuerung kann einen am Anfang in den Wahnsinn treiben.

Aber die Experten sagen auch ganz klar, dass der Titel nicht schlecht ist. Er ist sogar weit weg von einem schlechten Game. Die Kritik der Tester an Steuerung, Story und Balance muss für echte Fans von tiefen Rollenspielen absolut kein Hindernis sein.

Laut den Reviews ist Crimson Desert kein Spiel, das euch einfach mit Quest-Markern durch die Story führt. Die Experten berichten stattdessen, dass der Titel die Spieler regelrecht herausfordert, sich auf die Welt einzulassen und abseits der Wege zu erkunden. Wer das macht, wird laut den Testern stark belohnt.

Viele Reviews heben hervor, dass das Spiel verlangt, selbst mitzudenken. Forschungsdrang und Ideenreichtum werden in den Kritiken als die wichtigsten Werkzeuge genannt, um in der Welt überhaupt klarzukommen. Das gilt den Testern zufolge auch für das Kampfsystem. Ab von den Steuerungsproblemen wurde das Kämpfen an sich in den Reviews stark gelobt, da es als sehr wuchtig beschrieben wird.

Der allgemeine Tenor der Experten zeigt aber ganz deutlich: Wer Crimson Desert nur spielen wollte, weil es gerade im Hype ist, und eigentlich gar kein Interesse an einem fordernden Erlebnis hat, der wird womöglich enttäuscht. Die Testberichte machen klar: Es ist schlichtweg nichts für jeden.

Wie sieht das MeinMMO-Autor Cedric Holmeier? Ich konnte Crimson Desert bislang zwar nur etwa 15 Stunden spielen, verstehe die Tests daher aber gut. Mit dem Kauf abwarten sollten diejenigen, die ein perfekt poliertes Blockbuster-Game ohne Ecken und Kanten vor Augen haben, oder es nur wegen des Hypes spielen.

Gerade in puncto Steuerung und Balance wird der Titel in einigen Monaten durch die unvermeidlichen Patches wohl nochmal ein viel runderes Erlebnis sein. Aber ich verstehe auch, dass viele gerade gehypt sind und nicht warten werden. Hier müsst ihr euch drauf einstellen euch richtig in die gnadenlose Open-World reinzufuchen, dann werdet ihr auch gewaltig Spaß haben.

Storniert eure Bestellungen also noch nicht, wenn ihr euch gerade etwas unsicher seid. Crimson Desert zwingt euch seine Mechaniken zu lernen und lässt euch scheitern. Wer bereit ist, sich darauf einzulassen bekommt ein Abenteuer, das er nicht so schnell vergisst und ein sperriges Meisterwerk.

Alle, die sich auch nach dieser Entwarnung noch unschlüssig sind, finden hier die vier wichtigsten Features, die darüber entscheiden, ob Crimson Desert wirklich gut ist: Crimson Desert hat gefühlt 5.000 Features, diese 4 entscheiden, ob ihr Spaß habt