Crimson Desert braucht schwächere Hardware als das neue LEGO-Spiel auf Steam, zeigt, was gute Optimierung ausmacht

Crimson Desert erscheint Mitte März für PC und Konsole. Spieler sagen: Das Spiel braucht weniger Leistung als ein neues LEGO-Spiel.

Mit Crimson Desert erscheint am 19. März 2026 ein umfangreiches Action-Adventure für PC und Konsolen. Die PC-Version von Crimson Desert macht laut Testern bisher einen guten Eindruck, worüber sich bereits viele Spieler freuen.

Obendrein haben einige Nutzer jetzt festgestellt: Die Systemanforderungen von Crimson Desert fallen niedriger aus als bei dem neuen LEGO-Spiel, welches Ende Mai 2026 erscheinen soll (via Reddit.com).

Neuer LEGO Batman braucht bessere Technik als Crimson Desert

Um welches LEGO-Spiel geht es? Konkret geht es um LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, um ein typisches Action-Adventure von TT Games mit typischem LEGO-Humor. Auffällig sind jedoch die überraschend hohen Systemanforderungen, die das LEGO-Spiel mit sich bringt: Als Minimum wird eine NVIDIA GeForce RTX 2070 oder eine AMD Radeon RX 5700 XT genannt, empfohlen wird sogar eine RTX 3080 oder eine RX 6800 XT. Bis vor kurzem fielen die Anforderungen noch etwas höher aus, aber der Entwickler senkte mit Blick auf die RAM-Preise die Systemanforderungen des Spiels.

Wie sieht es bei Crimson Desert aus? Hier fallen die Anforderungen etwas niedriger aus, dafür steigt der Speicherbedarf stark an: Das Action-Adventure von Pearl Abyss benötigt dreimal so viel Speicher wie LEGO: Batman.

Crimson Desert (Empfohlen) LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight (Empfohlen GPU RX 6700 XT oder RTX 2080 RX 6800 XT oder RTX 3080 CPU Ryzen 5 5600 oder Intel i5-11600K Rryzen 7 7700X oder Intel i7-12700K RAM 16 GB 16 GB Speicher 150 GB, SSD erforderlich 50 GB, SSD erforderlich

Welche Informationen fehlen? Grundsätzlich wissen wir bei den empfohlenen Einstellungen von LEGO Batman nicht, für welche Grafikqualität und Auflösung diese stehen. Bei Crimson Desert ist dies hingegen bekannt, hier erhalten wir mittlere Qualität in Full-HD. Daher sollte man den Vergleich mit leichter Skepsis betrachten.

Ohnehin erklären einige Nutzer, dass sie noch skeptisch seien, wie gut das Spiel am Ende wirklich laufen werde. So schreibt etwa ein Spieler auf Reddit: “Ein Spiel als optimiert bezeichnen, noch bevor es überhaupt erschienen ist. Erstaunlich, wie leichtgläubig die Leute hier sind” und ein anderer warnt, dass man Cyberpunk 2077 vor ein paar Jahren ähnlich gehypt habe und das Spiel technisch alles andere als sauber gelaufen sei.

Crimson Desert hat auf Steam heimlich den Hinweis auf der Shopseite ergänzt, dass das neue Action-Adventure auf den Kopierschutz Denuvo setzen wird. Den eindeutigen Hinweis könnt ihr mittlerweile auf Steam finden: Crimson Desert ergänzt heimlich ein Feature und die Spieler haben jetzt Sorge um die Performance