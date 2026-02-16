Weil RAM unbezahlbar ist, senkt ein Entwickler die Systemanforderungen für sein neues Spiel auf Steam

Weil RAM unbezahlbar ist, senkt ein Entwickler die Systemanforderungen für sein neues Spiel auf Steam

TT Games hat die Systemanforderungen für das neuste LEGO-Spiel gesenkt. Damit reagiert der Entwickler auf die schwierige Situation am Hardware-Markt.

RAM, SSDs und mittlerweile auch Grafikkarten werden immer teurer. Viele Spieler schieben daher PC-Upgrades nach hinten, um Geld zu sparen, wenn sie nicht gerade notwendig sind.

Diese Preissteigerungen haben mittlerweile auch Spiele-Entwickler erreicht. Und diese reagieren auf die hohen Preise, indem sie beginnen, ihre Systemanforderungen zu senken.

Entwickler senkt Systemanforderungen für LEGO-Spiel

Um welches Spiel geht es? Konkret geht es um LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, ein Action-Spiel, welches am 26. Mai 2026 erscheint. Anfang Januar stellte Entwickler TT Games die Systemanforderungen vor und überraschte damit viele Spieler: Denn TT Games setzte 32 GB Arbeitsspeicher als Empfehlung an.

Doch mittlerweile haben die Entwickler diese Anforderungen zum Teil revidiert: Am 13. Februar 2026 hat TT Games auf Steam bekannt gegeben, dass sie die Systemanforderungen im RAM-Bereich für ihr neues LEGO-Spiel reduzieren wollen: Anstatt 32 GB werden jetzt nur noch 16 GB empfohlen. Die Mindestanforderungen bleiben aber weiterhin bei 16 GB RAM und auch sonst wurden keine Veränderungen vorgenommen.

Und TT Games ist nicht der erste Entwickler, der die Systemanforderungen reduziert. Das Action-Spiel 007: First Light sollte ebenfalls 32 GB benötigen, doch auch hier passten die Entwickler die Anforderungen etwas später an. Hier soll es sich aber um einen Kommunikationsfehler gehandelt haben, denn die geforderte Hardware gab es teilweise gar nicht.

Hohe Preise bei Hardware fordern nicht nur Spieler, sondern auch Hersteller heraus. Die Firma Zotac erklärt jetzt in einem Statement, wie ernst die Lage wirklich ist. Und Zotac betont, dass die schlimmste Zeit noch nicht vorbei sei. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Spieler schimpfen über hohe Hardware-Preise, doch ein Hersteller warnt: Das Schlimmste könnte erst noch kommen

kMike
#1254632

Wäre ja wirklich auch garkein schlechter Trend, wenn die Entwickler einfach mal wieder ein wenig mehr optimieren würden. Obwohl ich 16GB jetzt auch nicht wirklich für niedrig halte.

0
