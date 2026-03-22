„Power Ranger oder Son-Gohan?“: Kliff aus Crimson Desert könnte mit einem Angriff unter die Profi-Sportler gehen

CommunityNews
2 Min. Jasmin Beverungen 0 Kommentare Lesezeichen
„Power Ranger oder Son-Gohan?“: Kliff aus Crimson Desert könnte mit einem Angriff unter die Profi-Sportler gehen

In Crimson Desert ist vieles möglich. Fans entdecken gerade ein neues Move-Set, mit dem Kliff zu einem echten Power Ranger wird.

Was sind das für Moves? Auf Reddit zeigt ein begeisterter Fan einen einminütigen Clip mit der Überschrift Das Spiel ist einfach der Hammer!. Darin ist Cliff zu sehen, wie er mehrere Kampftechniken ausgepackt hat, die aus dem Wrestling stammen. Darunter fallen Angriffe wie:

  • RKO
  • Flying Dropkick
  • German Suplex

Wie das aussieht, könnt ihr euch im Clip auf Reddit ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Link zum Reddit Inhalt

Sie stammen aus den Wrestling-Ligen WWE und AEW. Insbesondere der RKO ist weltweit ein Markenzeichen des langjährigen WWE-Superstars Randy Orton. Er nutzt ihn in seinen Kämpfen oft als Finisher-Move.

Wie setze ich sie ein? In einem weiteren Artikel hat MeinMMO bereits beschrieben, wie ihr selbst zum Wrestler werden könnt. Dafür müsst ihr einfach verschiedene Manöver mit X und A oder Y und B ausführen.

Crimson Desert: Haustiere sind hilfreiche Loot-Sammler, so könnt ihr sie zähmen
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Crimson Desert Wiedersehen: So löst ihr das Rätsel in der Uralten Ruine Crimson Desert: Steinkammer des Drachen – so löst ihr das Rätsel beim Camp “Power Ranger oder Son-Gohan?”: Kliff aus Crimson Desert könnte mit einem Angriff unter die Profi-Sportler gehen Crimson Desert: Abyss im Ungleichgewicht – So löst ihr das Sphären-Rätsel Spieler von Crimson Desert zeigt auf der Map seinen Fortschritt nach 205 Stunden: „Wir verabschieden uns vom sozialen Leben“ Weil Crimson Desert so eine blasse Hauptfigur hat, vermissen Spieler eines der besten Features aus Black Desert jetzt umso mehr Unser MMORPG-Experte ist nach über 60 Stunden in Crimson Desert überwältigt vom Best of aus 12 Jahren Open-World-Games 6 Gründe, warum euch Crimson Desert trotz des Hypes enttäuschen könnte Unser MMORPG-Experte ist nach über 60 Stunden in Crimson Desert überwältigt vom Best of aus 12 Jahren Open-World-Games Crimson Desert war eins der besten neuen Games der gamescom – AMD verrät weitere Details und zeigt frisches Gameplay Unser MMORPG-Experte ist nach über 60 Stunden in Crimson Desert überwältigt vom Best of aus 12 Jahren Open-World-Games 6 Gründe, warum ihr euch auf Crimson Desert freuen könnt

Wrestling-Moves erinnern an Power Rangers und Dragon Ball

Wie kommen die Moves an? Es ist zu sehen, wie Kliff in einem Mittelalter-Setting seine Wrestling-Finisher rausholt. Das kommt bei den Fans besonders gut an, wie viele auf Reddit schreiben.

Der Top-Kommentar fühlt sich dabei an Dragon Ball und Power Rangers erinnert. Er sei sich nicht sicher, ob Kliff zum Power Ranger oder zu Son-Gohan geworden sei. Andere wiederum hätten dabei an Kamen Rider gedacht, einem japanischen Pendant zu den Power Rangers.

Solche Posts würden andere Leser wiederum neidisch machen, die den Titel nicht spielen könnten. Es würde zeigen, was alles in dem Spiel möglich ist und wie viel Spaß es doch mache.

Allerdings: Die Steuerung stößt bei vielen Spielern auf Kritik. Über all dem Lob steht das unpräzise Movement von Kliff. Aber: Das soll bald der Vergangenheit angehören. Denn die Entwickler haben bereits einen Patch versprochen, wie auf Kotaku zu lesen ist.

Mehr zu Crimson Desert
Spieler von Crimson Desert zeigt auf der Map seinen Fortschritt nach 205 Stunden: „Wir verabschieden uns vom sozialen Leben“
von Karsten Scholz
Crimson Desert: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht
von Alexander Mehrwald
Crimson Desert: Ausrüstung des Herrschers der schattigen Straßen – Alle 4 Fundorte des Sets
von Karsten Scholz

Aber: Trotz der miesen Steuerung ist Crimson Desert kein schlechtes Spiel. MeinMMO-Autor Cedric hat viel Spaß mit dem Action-Adventure. Er kann aber auch die verstehen, die sich den Kauf zweimal überlegen: Crimson Desert ist nicht perfekt, aber ihr dürft es trotzdem lieben

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Crimson Desert Umfang Community

Spieler von Crimson Desert zeigt auf der Map seinen Fortschritt nach 205 Stunden: „Wir verabschieden uns vom sozialen Leben“

Weil Crimson Desert so eine blasse Hauptfigur hat, vermissen Spieler eines der besten Features aus Black Desert jetzt umso mehr

Crimson Desert Kollaboration Fortnite Zoom

Crimson Desert Release – Alles Wichtige in 3 Minuten

Crimson Desert AMA

MMORPG-Veteranen mit über 100 Stunden in Crimson Desert beantworten eure Fragen

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx