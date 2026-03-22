„Power Ranger oder Son-Gohan?“: Kliff aus Crimson Desert könnte mit einem Angriff unter die Profi-Sportler gehen

In Crimson Desert ist vieles möglich. Fans entdecken gerade ein neues Move-Set, mit dem Kliff zu einem echten Power Ranger wird.

Was sind das für Moves? Auf Reddit zeigt ein begeisterter Fan einen einminütigen Clip mit der Überschrift Das Spiel ist einfach der Hammer!. Darin ist Cliff zu sehen, wie er mehrere Kampftechniken ausgepackt hat, die aus dem Wrestling stammen. Darunter fallen Angriffe wie:

RKO

Flying Dropkick

German Suplex

Wie das aussieht, könnt ihr euch im Clip auf Reddit ansehen:

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Sie stammen aus den Wrestling-Ligen WWE und AEW. Insbesondere der RKO ist weltweit ein Markenzeichen des langjährigen WWE-Superstars Randy Orton. Er nutzt ihn in seinen Kämpfen oft als Finisher-Move.

Wie setze ich sie ein? In einem weiteren Artikel hat MeinMMO bereits beschrieben, wie ihr selbst zum Wrestler werden könnt. Dafür müsst ihr einfach verschiedene Manöver mit X und A oder Y und B ausführen.

Wrestling-Moves erinnern an Power Rangers und Dragon Ball

Wie kommen die Moves an? Es ist zu sehen, wie Kliff in einem Mittelalter-Setting seine Wrestling-Finisher rausholt. Das kommt bei den Fans besonders gut an, wie viele auf Reddit schreiben.

Der Top-Kommentar fühlt sich dabei an Dragon Ball und Power Rangers erinnert. Er sei sich nicht sicher, ob Kliff zum Power Ranger oder zu Son-Gohan geworden sei. Andere wiederum hätten dabei an Kamen Rider gedacht, einem japanischen Pendant zu den Power Rangers.

Solche Posts würden andere Leser wiederum neidisch machen, die den Titel nicht spielen könnten. Es würde zeigen, was alles in dem Spiel möglich ist und wie viel Spaß es doch mache.

Allerdings: Die Steuerung stößt bei vielen Spielern auf Kritik. Über all dem Lob steht das unpräzise Movement von Kliff. Aber: Das soll bald der Vergangenheit angehören. Denn die Entwickler haben bereits einen Patch versprochen, wie auf Kotaku zu lesen ist.

Aber: Trotz der miesen Steuerung ist Crimson Desert kein schlechtes Spiel. MeinMMO-Autor Cedric hat viel Spaß mit dem Action-Adventure. Er kann aber auch die verstehen, die sich den Kauf zweimal überlegen: Crimson Desert ist nicht perfekt, aber ihr dürft es trotzdem lieben