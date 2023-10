Steam bannt Account, der Items im Wert von 1,38 Millionen € für Counter-Strike 2 besitzt

In der Nacht vom 4. auf den 5. Oktober hat Valve den Steam-Account eines Händlers von wertvollen Skins in Counter-Strike 2 gebannt. Laut einer Webseite betrifft der Bann den drittwertvollste Account bei Counter-Strike 2, mit einem Inventar an Skins im Wert von 1,38 Millionen Euro.

Was ist das für ein Bann?

Der Account St4ck hat am 5. Oktober um 0:37 Uhr einen „Community-Bann” erhalten.

Das bedeutet, dass der Händler die Items aus seinem Inventar nicht mehr tauschen kann. Sie sind damit im Prinzip wertlos, solange der Account gebannt ist.

Das ist ungefähr so, als friert man Leuten das Konto ein.

Diese Nachricht verbreitete sich in der Community sehr schnell.

Der Release von Counter-Strike 2 hat dazu geführt, dass die Preise für Skins im Spiel weiter gestiegen sind:

Allein ein Skin für ein Scharfschützengewehr ist 410.000 $ wert

Warum ist sein Account so viel Wert? Der Spieler hat ein prall gefülltes Inventar mit seltenen Skins aus Counter-Strike 2. Der Wert seines Inventars wird von der Seite priceempire auf 1.45 Millionen $ geschätzt, damit ist es der drittwertvollste Account in der Datenbank der Seite.

St4ck besitzt etwa ein AWP Dragon Lore in einer besonderen Ausführung (Factory New – Souvenir): Alleine der Wert dieses Waffenskins wird auf 410.000 $ geschätzt.

Zudem umfasst der Account 5 Sticker vom Turnier „Katowice 2014 Titan“ – die jeweils auf 91.000 $ geschätzt werden. Der Sticker gilt als der wertvollste in der Geschichte des Spiels.

Sticker bei CS:GO sind an E-Sport-Teams und Turniere geknüpft. Das Turnier “EMS Oee Katowice 2014” lief vom 13. März bis zum 16. März 2014.

Wert der Skins hängt von vielen Faktoren ab

Warum sind diese Skins so wertvoll? Die Skins haben keinen objektiven Wert, sondern ihr Wert wird dadurch bestimmt, was Leute bereit sind, dafür zu zahlen. Hier spielen Angebot und Nachfrage eine Rolle. Diese Skins werden wie seltene Briefmarken gehandelt. Bestimmte Skins sind so selten, weil sie einmalig sind oder so nicht mehr hergestellt werden. Andere sind so beliebt, weil sie einfach gut aussehen.

Bei Stickern gilt etwa, dass besonders die Skins von alten Turnieren und Teams, die es nicht mehr gibt, extrem lukrativ sind.

Der Sticker Titan (Holo), Katowitz 2014 ist etwa so wertvoll, weil er ein sattes, scheinendes Blau hat und mittlerweile so alt ist. Dabei hat das Team „Titan“ damals keine große Rolle gespielt und war schon in der Vorrunde ausgeschieden, aber ihr Sticker ist halt so hübsch.

Skins als Tauschobjekte und Wertanlagen, die im Preis steigen

Die Preise bei Counter-Strike 2 sind aktuell noch mal angestiegen, weil der Release von CS2 erfolgt ist und Spekulanten ausgeht, dass der Release die Relevanz des Spiels und die Langlebigkeit steigert und damit auch die Preise erhöht. Die Rekordpreise für Skins haben sich im Laufe der letzten 5 Jahre prächtig entwickelt:

Diese “positive Preisentwicklung” deutet darauf hin, dass viele Spekulanten glauben, Counter-Strike bleibe noch lange relevant und die Skins sind weiter heiß begehrt.

Der Streamer shroud scheint die Zukunftsperspektive von CS2 kritisch zu sehen.

Warum wurde er gebannt? Das ist im Moment nicht klar. Man vermutet, St4ck könnte sich durch Kommentare in der Steam-Community einen Bann eingehandelt haben.

Daher gehen einige Nutzer davon aus, dass der Account bald wieder entbannt sein wird.

Andere mutmaßen, es könnten Betrugs-Anschuldigungen sein, die zum Bann geführt haben, und spekulieren daher auf einen länger anhaltenden Bann.

Wie wird das kommentiert? Aktuell vor allem mit viel Schadenfreude. Allein die Summe sorgt schon für Belustigung.

Einige hoffen aber, dass der Bann bald aufgehoben wird.

Steam ist in den letzten Monaten härter gegen bestimmte Praktiken beim Skin-Handel von Counterstrike vorgegangen:

