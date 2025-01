Community Day Classic in Pokémon GO bringt euch einen starken Angreifer

In Pokémon GO wurde der erste Community Day Classic des Jahres angekündigt. Dabei wird ein starker Angreifer zurückkehren, den ihr nicht verpassen solltet.

Was ist das für ein Event? Der Community Day Classic ist ein Event, das ein Pokémon zurückholt, welches bereits in der Vergangenheit einen Community Day hatte. Ihr habt also erneut die Chance, in einem Zeitraum von 3 Stunden viele Exemplare des Pokémon zu ergattern. Außerdem sind in der Zeit einige Boni aktiv.

Der erste Community Day Classic des Jahres wird euch Trasla zurückbringen. Das Pokémon kann sich zu Kirlia entwickeln und anschließend entweder zu Guardevoir oder Galagladi. Mit Guardevoir erhaltet ihr eines der stärksten Angreifer vom Typ Fee.

Alle Infos zum Community Day Classic mit Trasla

Wann findet das Event statt? Der Community Day Classic findet am 25. Januar 2025 in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr statt.

Welche Boni sind aktiv? Innerhalb des Events sind die folgenden Boni aktiv:

Stark erhöhte Spawn-Rate für Trasla

Eier, die im Event in Brutmaschinen gelegt werden, benötigen nur ein Viertel der Schlüpf-Distanz

Lockmodule und Rauch (ausgenommen der Abenteuerrauch), die im Event aktiviert werden, halten 3 Stunden lang an

Schnappschuss-Überraschungen mit Trasla

Exklusive Lade-Attacke „Synchrolärm“, wenn ihr bis zu 5 Stunden nach dem Event Kirlia weiterentwickelt

Welche befristeten Forschungen gibt es? Während des Events habt ihr die Gelegenheit, eine befristete Forschung zu absolvieren. Dabei erhaltet ihr 4 Sinnoh-Steine sowie eine Begegnung mit Trasla als Belohnung. Ihr habt bis zum Ende des Community Day Classics Zeit, um diese Forschung zu absolvieren.

Zudem wird es mit dem Start des Events noch eine zweite befristete Forschung geben. Diese erhaltet ihr, wenn ihr euch während des Events einloggt. Ihr habt bis zum 1. Februar 2025 um 22:00 Uhr Zeit, um diese zu erledigen. Hierbei erhaltet ihr ein Trasla mit einem Spezialhintergrund.

Welche weiteren Inhalte gibt es im Event? Ihr könnt euch im Event auch wieder auf Feldforschungen freuen, die passend zum Event stattfinden. Hierbei müsst ihr Trasla fangen, um Sternenstaub, Superbälle sowie weitere Begegnungen mit Trasla als Belohnungen zu erhalten.

Zudem könnt ihr, wenn ihr mit anderen Trainern gemeinsam Team-Challenges in Party Play erledigt, weitere Trasla mit Spezialhintergrund erhalten.

Ebenfalls könnt ihr mit euren Trasla an PokéStop-Showcases teilnehmen, um hier Belohnungen zu erhalten.

Passend zum Event könnt ihr außerdem für 2 $ (also ungefähr 2 €) eine weitere Spezialforschung erwerben, in der ihr neben einem Premium-Kampf-Pass und einem XL-Sonderbonbon auch noch 3 Begegnungen mit Trasla inklusive Spezialhintergrund erhaltet.

Neben der Möglichkeit, das Ticket im Rahmen einer Community Day-Hyperbox zu erwerben, wird es auch verschiedene Event-Boxen geben. Diese Event-Boxen könnt ihr im Tausch für PokéMünzen erhalten. Sie enthalten unterschiedliche Items.

Neben dem Community Day Classic erwarten euch im Januar natürlich auch noch viele weitere Events im Spiel, die euch allerlei Inhalte, Pokémon und Boni bringen. Wenn ihr wissen wollt, wann euch was genau erwartet, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht zu den Events im Januar 2025 in Pokémon GO.