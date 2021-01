CoD Cold War gab’s kurz für 5 € auf PS4, PS5 – Aber Sony sagt nun: Nein

Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Weitere Probleme in Cold War: Mit einer kommenden Änderung ist zudem ein altes Problem erneut aufgetaucht. CoD Cold War bekommt einen Ranked-Modus und die Spieler fordern deswegen nun die Entfernung des „skillbased match making“. Dieses leidige Thema ist bereits mehrere Jahre und Versionen von Call of Duty alt. Ob es sich dieses Mal ändert, bleibt abzuwarten.

Das Bundle kostet regulär 74,99 € im Store. Interessierte konnten hier also eine große Menge an Geld sparen.

Ein vermeintlicher Fehler hat dafür gesorgt, dass Spieler auf PlayStation 4 und PlayStation 5 sich das neue Call of Duty: Black Ops Cold War für 5 € kaufen konnten. Das war offenbar nicht so geplant, denn jetzt berichten sie von Fehlermeldungen und können nicht mehr spielen.

