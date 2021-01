Der ehemalige CoD-Weltmeister Matthew „FormaL“ Piper traf zusammen mit seinem Team aus anderen Profis auf übermütige Gegner in CoD Cold War. Am Ende kam es zu einer 1000-Dollar-Wette.

Das ist passiert: FormaL spielte zusammen mit Scump, Dashy und Envoy einige Runden in Cold War. Das sind allesamt Angehörige der E-Sport-Elite des Shooters.

Dort trafen sie dann auf ein Gegner-Team, das ordentlich gegen die Profis schoss und beim Trash-Talk in der Lobby groß aufdrehte.

FormaL antwortete ebenfalls vulgär und forderte die Gegner zu einer Wette heraus. 1000 Dollar sollte der Gewinner erhalten. Am Ende gab viel Geschrei und einen klaren Sieg der Profis. Die Clips dazu sorgen für einige Lacher.

Flamer verlieren gegen Profis

Hier wird die Wette geschlossen: In einem Clip vom Scump hört man den schreienden FormaL, der seinen Gegnern zuruft: „Du hältst die Fresse. Schaut euch unser Level an und schaut euch an, Jungs. Seht euch unsere Werte an. Wollt ihr 1.000 Dollar auf dieses Match wetten?“ Anscheinend hatte das Gegner-Team mit Trash-Talk begonnen und den ehemaligen Weltmeister in Rage gebracht.

Die Antwort der Gegner hört man nicht. Doch offenbar schlugen sie bei der Wette ein und erhöhten sogar auf eine Millionen US-Dollar. FormaL sagte dann nur noch: „Ich habe gerade 1000 Dollar auf dieses Match gesetzt.“

Wie ging die Wette aus? Wenig überraschend gewannen die Profis die Runde. Das ließ auch FormaL nicht kalt und der Profi brüllte nach dem Sieg. Er fragte die Gegner, ob sie denn seine Kills mitbekommen haben und wie sie ihm das Geld überweisen wollen.

Seine Mitspieler brachen in Gelächter aus und fanden wohl die Umstände der kompletten Wette lustig.

Wer ist FormaL überhaupt? FormaL ist schon seit Jahren eine große Nummer im E-Sports von Call of Duty. 2017 gewann er die CoD-Championship zusammen mit Scump, der hier mit dabei war.

Zuletzt gewann er immer wieder kleinere Turniere oder kam bei größeren Turnieren zumindest recht weit.

FormaL ist weiterhin einer der besten CoD-Spieler der Welt und hat sich nur zu gerne mit den Amateur-Spielern angelegt.

Bisher ist allerdings nicht bekannt, ob FormaL tatsächlich die 1000 Dollar von seinen Gegnern erhalten hat. Wahrscheinlich nicht.

