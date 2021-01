CoD Cold War: Spieler erreicht Prestige 1 ohne einen einzigen Kill

In Call of Duty: Cold War müsst ihr nicht zwingend andere Spieler töten, um voranzukommen. Das beweist jetzt ein geduldiger Spieler, der mit einer beachtlichen Leistung Prestige 1 erreichte.

Was zeigt der Spieler? Auf reddit zeigt Nutzer Pilgore1 einen Screenshot aus Call of Duty: Black Ops Cold War. Man sieht das Ranking im Multiplayer mit dem Prestige Level 1. Diese Leistung an sich erreichen zahlreiche Spieler im Shooter. Das Besondere daran ist der Blick auf die „Kill or be Killed“-Sektion. Sage und schreibe 0 Eliminierungen wurden erzielt.

Und das, obwohl Kills eigentlich im Fokus des Shooters stehen.

So hat der Spieler das geschafft

Viel Geduld und Objectives: Laut dem Screenshot benötigte Pilgore1 etwa 37 Stunden, um Prestige 1 zu erreichen. Es dauerte etwas mehr als 200 Spiele, um ohne Eliminierung diesen Rang zu erreichen.

102 Siege

83 Niederlagen

Da bewies Pilgore1 also eine große Menge an Geduld.

Um Prestige 1 zu erreichen, musste der Spieler Rang 55 erreichen. Das Prestige-System in Cold War erklären wir euch hier. Im Fokus lagen Objectives, statt Eliminierungen. Auf reddit fragen Spieler im Thread, wie man die nötigen Punkte ohne Kills zusammenkriegt.

Um es mit den Objectives leichter zu haben, wählte er die folgenden Perks:

Techniker – Ihr könnt Ausrüstung und Scorestreaks der Gegner durch Wände hindurch erkennen – Scorestreaks könnt ihr auch auf der Minimap sehen

– Ihr könnt Ausrüstung und Scorestreaks der Gegner durch Wände hindurch erkennen – Scorestreaks könnt ihr auch auf der Minimap sehen Logistiker: Erhalte zwei Ladungen für Feldaufrüstungen und einen reduzierten Cooldown.

Erhalte zwei Ladungen für Feldaufrüstungen und einen reduzierten Cooldown. Kaltblütig – Ihr werdet von KI-Systemen nicht anvisiert und Thermal-Visiere heben euch nicht hervor. Außerdem wird euer Name nicht bei Spieler-Scorestreaks angezeigt, wenn Gegner in den Fahrzeugen sitzen

Dazu wurden alle 3 LMGs verwendet, die durch Aufsätze mehr Schaden an Fahrzeugen verursachen. Er fokussierte sich darauf, die Objectives zu erfüllen und Scorestreaks aus dem Himmel zu ballern. Als Zweitwaffe griff der Spieler zur Cigma 2. Ein Raketenwerfer, der automatisch Fahrzeuge anvisiert.

Warum macht man das? Ein reddit-Nutzer stellte die Frage, die jedem durch den Kopf schießt: Wie macht dir das Spaß? Pilgore1 schreibt dazu „Ich weiß es nicht. Mir macht das einfach Spaß. Ich hab außerdem (vielleicht zu viel) Geduld. Das hilft auch dabei.“

Bei euch ist das anders und ihr liebt Waffen und Eliminierungen? Dann schau bei unserem Special mit den besten Waffen für den Multiplayer von Cold War vorbei.