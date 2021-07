CoD Warzone zieht plötzlich neustes Update zurück – „Wegen anhaltender Probleme“

Vor Kurzem erst bekam das Battle Royale Call of Duty: Warzone ein neues Update spendiert, wenige Stunden später wurde alles auf den alten Stand zurückgerollt. Was ist da los?

Was hat es mit dem zurückgezogenen Update auf sich? Am Abend des 30. Juni veröffentlichten die Entwickler von Raven Software ein neues Update für Call of Duty: Warzone. Der Patch legte seinen Fokus vor allem auf das Balancing einiger Waffen in Season 4, nerfte unter anderem die aktuell wohl beliebteste Waffe FARA 83. Zudem wurden auch mehrere Aufsätze leicht angepasst.

Doch dabei blieb es nicht lange. Nur wenige Stunden später meldete sich das Studio auf Twitter zu Wort und verkündete: Man rollt das Update zurück!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Einen handfesten Grund nannte man dabei nicht. Es hieß lediglich “aufgrund anhaltender Probleme”.

Neues Update für CoD Warzone verspätet sich

Wann kommt das Update zurück? Das neue Update kommt nun also etwas später (zurück). Wann genau – das ließ Raven Software ebenfalls noch offen, es wird aber bereits an einem Fix gearbeitet. Sobald man fertig ist und das Update wieder online geht, wird man sich nochmal bei den Spielern melden. Aktuell (1. Juli, 08:45 Uhr deutscher Zeit) ist es aber noch nicht so weit.

Was bedeutet das für Spieler? Alles ist erstmal auf dem Stand vor dem Abend des 30. Juni, sprich:

Die Nerfs an der FARA 83, der Nagelpistole und der dem C58-Sturmgewehr sind noch nicht aktiv

Auch die verringerte Rückstoßkontrolle bei mehreren Aufsätzen lässt erstmal auf sich warten

Hier eine detaillierte Übersicht der Änderungen, die nun vorerst zurückgezogen wurden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Was glaubt ihr? Warum wurde das Update zurückgezogen? Sind euch gestern schwerwiegende Probleme in der Warzone aufgefallen? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO doch in den Kommentaren wissen.