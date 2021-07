Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Wie läuft Call of Duty bei euch seit dem letzten Update? Sind die Nerfs der 3 Waffen – vor allem der FARA und der Nagelpistole – eurer Meinung nach ausreichend? Oder bedürfen diese Schießeisen auch nach dem letzten Patch weiterer Anpassungen? Ist der XM4-Buff für euch spürbar? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO doch in den Kommentaren wissen.

Die XM4 konkurriert in Warzone bereits mit den Maschinenpistolen, eignet sich bestens als Sniper-Support und auch im Fernkampf ist dieses Sturmgewehr solide. Nun dürfte es noch einen Tick stärker werden. In Kürze findet ihr einen ausführlichen Guide zur XM4 hier auf MeinMMO.

Doch es gab offenbar Schwierigkeiten mit dem Update, schon einige Stunden später zog Raven Software den Patch zurück und setzte alles auf den Stand vor dem Update des 30. Juni. Die Änderungen waren also vorerst wieder deaktiviert. Als Grund nannte das Studio nur “anhaltende Probleme mit dem Update”. Gleichzeitig gab man aber bekannt, dass bereits an einem Fix arbeitet, jedoch gab es keinen konkreten Termin für die erneute Veröffentlichung.

Was hat es mit dem Hin- und Her auf sich? Am Abend des 30. Juni bekam das Battle Royale CoD Warzone ein neues Update spendiert, auf das zahlreiche Spieler bereits gewartet hatten. Denn der Patch zielte vor allem aufs Balancing einiger Waffen in Season 4 ab, sollte unter anderem eine der besten Waffen, das (für viele zu) dominante Sturmgewehr FARA 83, abschwächen.

Nach einigem Hin- und Her ist das neue Update für Call of Duty: Warzone , das eigentlich für den 30. Juni gedacht war, nun endlich live. Es gab sogar eine zusätzliche Anpassung – mal zur Abwechslung einen Buff.

