CoD Warzone: Cheat-Anbieter macht Werbung auf YouTube, Activision reagiert hart

Selbst auf der Website des Herstellers soll laut der US-Seite Kotaku jede Erwähnung von Call of Duty verschwunden sein ( via Kotaku.com ).

Für Gewöhnlich lassen Publisher sämtliche Videos zu ihren Spielen seitens der Content Creator einfach zu, schließlich sind tolle Clips auch immer Werbung für die Games. In diesem Fall wollte Activision aber offenbar nicht, dass Warzone in Verbindung mit Cheats beworben wird.

Was ist mit der Werbung passiert? Die neuen Cheats hat der Anbieter mit einem etwa zweiminütigen Clip beworben. Den hat er sogar auf YouTube hochgeladen. Will man sich das Video nun ansehen, bekommt man jedoch nur einen schwarzen Screen und den Hinweis:

Was sind das für Cheats? Beim Angebot handelt es sich eigentlich um „herkömmliche“ Cheats wie Aimbots und Wallhacks. Konkret ist es so etwas wie ein verbesserter Aim-Assist, welcher das Fadenkreuz automatisch aber langsam auf den Gegner lenkt.

