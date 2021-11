Call of Duty: Vanguard und die Warzone könnten bald Besuch von Captain America und Indiana Jones bekommen. Zumindest, wenn man einem Leak glauben darf, der genau die Ankunft dieser beiden Disney-Helden vorhersagt. MeinMMO-Redakteur Jürgen Horn hofft, dass der Leak zutrifft, denn die beiden Charaktere passen super zum Setting von Vanguard.

Was ist das für ein Leak? Der Dataminer ModenasHD sorgt gerade für Aufsehen, indem er zwei Bilder veröffentlicht hat, welche die Filmhelden Captain America und Indiana Jones als Artworks in CoD Vanguard zeigen.

Außerdem soll es eine Calling-Card mit dem Captain geben. Heißt das, dass die beiden Helden, die jeweils aus von Disney gehaltenen Franchises stammen, bald im Multiplayer-Modus von Vanguard und damit auch der neuen Pazifik-Warzone zu sehen sind?

Partnerschaft mir Disney könnte Captain America und Indiana Jones ins Spiel bringen

Wie wahrscheinlich ist es? Die beiden Plakate, die den Cap in zeitgenössischer Kleidung und Indy beim Verdreschen von Nazis zeigen, sind offenbar nicht aus dem Spiel, sondern Fan-Artworks. Bei der Calling-Card ist die Sache noch unklar. Ist der Leak also am Ende doch ein Fake?

Dem widerspricht eine Aussage von Top-Leaker Tom Henderson. Der gilt als ausgesprochen gut informiert und hat schon viele bedeutende Dinge in CoD-Games vorhergesagt, darunter die komplette Warzone.

Laut Henderson soll es im Sommer 2021 tatsächlich Gespräche zwischen Activision und Disney gegeben haben: Indy und Captain America könnten daher in der „nahen Zukunft“ ins Spiel kommen.

Warum würden die beiden so gut zum Spiel passen? So seltsam es auf den ersten Moment wirkt, so gut passend die beiden Charaktere meiner Meinung nach ins Spiel. Denn Vanguard zeichnet in der Kampagne ein ganz spezielles Bild des 2. Weltkriegs.

Das Spiel geht weg von bierernsten Kriegsgeschichten und zeigt viel mehr einen klassischen Kriegsfilm-Plot, der vor Klischees und Versatzstücken nur so strotzt. Damit passen Indy und der Cap einfach perfekt hinein, denn in ihren jeweiligen Filmen sind Nazis ebenfalls bitterböse Schurken und gesichtslose Horden von Kanonenfutter, die allein dazu da sind, von den Helden spektakulär verdroschen und umgenietet zu werden.

Der Oberschurke der Kampagne, SS-General Freisinger, hat sogar eine gewisse Ähnlichkeit mit Red Skull, dem Erzfeind von Captain America. Und Indy dürfte perfekt in die Maps in der Wüste Nordafrikas passen.

Außerdem hat Call of Duty schon abgedrehtere Charaktere ins Spiel gebracht, darunter die Comicfigur Judge Dredd oder den ostdeutschen Agenten Beck in bayrischen Lederhosen.

Daher hoffe ich inständig, dass der Leak von Henderson tatsächlich zutrifft und ich in Bälde den Cap oder Indy als Skin-Varianten in Vanguard oder der Warzone ins Feld führen kann. Als Grundlage für den Cap könnte ich mir übrigens gut den Operator Wade vorstellen, der kommt aus derselben Gegend wie Steve Rogers aka Captain America.

