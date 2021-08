Neues Update in CoD Warzone startet Matchmaking-Beta für euer ganz persönliches Team

Am Abend des 25.08. kam bei Call of Duty: Warzone ein neues Update. Es gibt eine ordentliche Liste an Bugfixes, jedoch auch ein neues Matchmaking-Feature: Spielersuche für das eigene Team. MeinMMO hat die Patch Notes.

Was ist da los? Seit dem Start der Season 5 ist das Update-Tempo von Call of Duty: Warzone gestiegen. Am Abend des 25. August kam nun wieder kleines Update und brachte sogar eine überraschende Neuerung ins Spiel: Matchmaking für euer eigenes Team.

Daneben bringt Warzone eine sportliche Liste mit Bugfixes und MeinMMO zeigt euch das neue Teamsuche-Feature sowie die Liste mit den Fehlerbehebungen.

CoD Warzone: Update 25.08. – Patch Notes

Wie funktioniert das neue „Team-Making“? Ihr findet jetzt in eurem Lobby-Bildschirm ganz unten links unter „Trupp füllen“ den neuen Menüpunkt „Spieler suchen“. Über diesen Menü-Bildschirm könnt ihr eure Präferenzen einstellen und so Spieler finden, die so drauf sind wie ihr. Es gibt 3 Kategorien:

Spielmodi

Party-Kommunikation

Spielstil

Bei den Spielmodi findet ihr die Modi der aktuellen Playlist. Ihr könnt auswählen, was ihr spielen wollt und bekommt dann Spieler in eure Party, die ebenfalls euren bevorzugten Modus spielen wollen. Bei der Kommunikation könnt ihr zwischen „Sprache“ und „Ping“ wählen. Je nachdem, wie ihr euch mit euren Mitspielern austauschen wollt. Beim Spielstil gibt es die Auswahl „Heiß & Fertig“ oder „Langsam & Stetig“.

Habt ihr weniger Ansprüche an das „Team-Making“ könnt ihr in den Kategorien auch jeweils „Alle wählen“. So habt ihr die größte Chance, ein Team zu finden, wisst aber nicht, was eure Mitspieler vorhaben.

Die neue Teamsuche bringt euch Mitspieler mit euren Vorlieben.

Die Entwickler von Raven Software betonen jedoch in den Patch Notes, dass es sich bei dem Feature noch um eine Beta handelt und schreiben: „Diese Funktion wird noch getestet und kann sich noch ändern“. Generell ist das jedoch ein nettes Feature, das ziemlich überraschend ins Spiel kam.

Welche Bugs wurden gefixt? Insgesamt zählt Warzone dann noch 11 Bugfixes auf. Mit dabei ist auch der Bug, der alle Spieler in das gleich Team warf (via GameStar). Wir zeigen euch alle gefixten Fehler:

Fehler behoben, bei dem alle Spieler einer Lobby im selben Team landen

AFK-Spieler im Ladungs-Modus können nun aus dem Spiel fliegen

Verträge sollten im Ladungs-Modus jetzt nicht mehr außerhalb der Map-Grenze erscheinen

Probleme mit der Prestige-Herausforderung „Adrenalin-Junkie“ wurden behoben

Fehler bei der Prestige-Herausforderung „Pumping Iron“ behoben

Operator-Mission von Beck „Calm, Cool, Collected“ sollte nun richtig funktionieren

Camo-Missionen für „Psychedelisch“ und „Wissenschaft“ auf Schrotflinten wurden repariert

Operator-Mission „Security Expert“ von Kitsune sollte jetzt korrekt funktionieren

Einige Visitenkarten und Embleme von CDL-Zuschauern sollten jetzt korrekt angezeigt werden

Probleme mit den Belohnungen von Verträgen im normalen Battle Royale wurden behoben

Mehrere Probleme mit dem neuen „Gehärtet“-Perk wurden behoben

Wenn ihr euch selbst einen Überblick über die englischen Patch Notes machen wollt, schaut bei Raven Software vorbei (via ravensoftware.com).

Warzone brachte zum Start Season 5 nur wenig Neuerungen ins Spiel, legt dafür ein ordentliches Tempo bei den Updates vor. Als Highlight der Season zeigte das neue Call of Duty: Vanguard in einem Event den ersten Trailer im Battle Royale.

Warzone legt derzeit offenbar großen Wert auf das Ausbessern von Fehlern und beseitigte innerhalb von einer Woche knapp 20 Fehler im Spiel. Haltet ihr die derzeitige Update-Strategie für gut oder hättet ihr zum Start der Season lieber mehr neuen Content gesehen? Teilt mit uns eure Gedanken in den Kommentaren auf MeinMMO.